L’obiettivo dell’Inter in vista della prossima finestra di calciomercato è senza dubbio quello di confermarsi, per la prossima stagione e non solo, nel merito di un progetto vincente a lungo termine. L’annata appena conclusa, con due trofei in più in bacheca - scudetto di Serie A e Coppa Italia - porta la firma di Cristian Chivu: il tecnico ha dato una nuova vita ad un gruppo che sembrava sgretolato e con gli innesti giusti ha confermato le potenzialità anche di un 3-5-2 che a detta di molti sarebbe un modulo obsoleto e da surclassare.

Calciomercato Inter, da Palestra al ritorno di Aleksander Stankovic

Il legame tra modulo, assetto tattico e calciomercato è evidente: l’Inter che verrà sembra non volersi discostare da quanto visto nel corso della stagione appena trascorsa e anche le mosse in entrata dovrebbero rispecchiare le innovazione portate da Chivu in termini di movimenti senza palla, inserimenti, gioco in verticale e pressing alto. In quest’ottica si incastona perfettamente l’interesse ampiamente chiacchierato per Marco Palestra: il talento azzurro - reduce da un’annata importante in prestito al Cagliari dall’Atalanta - sarebbe una pedina perfetta sulla destra sia per una staffetta con Denzel Dumfries che al posto dell’olandese nel caso in cui quest’ultimo dovesse salutare.

Altrettanto pertinente tra le voci di calciomercato per l’Inter è l’interesse per Curtis Jones del Liverpool e l’eventuale ritorno di Aleksander Stankovic dal Club Brugge. Entrambi rispecchiano quelle qualità tecniche duttili - tra inserimento offensivo e fase difensiva - che reggono il 3-5-2 di Cristian Chivu.

Continuità tattica e acume nella costruzione dal basso: il ‘nuovo’ 3-5-2 di Chivu passa per la difesa

Il reparto che però dovrebbe cambiare forma con maggiore profondità e consistenza è la difesa; le manovre dell’Inter passano in questo caso per gli addii di Acerbi e Darmian, oltre alle possibili cessioni di Alessandro Bastoni e Carlos Augusto. In tal senso, servono dei centrali che sappiano giocare palla al piede e, quando necessario, spostarsi in avanti con intelligenza tattica.

Tra le opportunità di calciomercato si è vociferato ampiamente di Tarik Muharemovic del Sassuolo e Solet dell’Udinese; un interesse duplice che, eventualmente, andrà a definirsi nel momento in cui saranno chiare le situazioni dei giocatori attualmente in nerazzurro. Non secondaria, tra l’altro, la posizione di Benjamin Pavard; il francese non ha convinto la dirigenza del Marsiglia che non opterà per il riscatto. Bisognerà quindi capire se Chivu deciderà di tenerlo per rinforzare il suo 3-5-2 o se il rientro a Milano sarà solo uno scalo temporaneo e necessario prima di un prossimo trasferimento.