Nicolò Barella ha espresso la sua grande soddisfazione per la conquista del ventunesimo scudetto dell’Inter, un traguardo che il centrocampista nerazzurro ha commentato con enfasi, ponendo l'accento sull'importanza di sapersi rialzare dopo le difficoltà. Intervistato al termine della partita, Barella ha condiviso una riflessione profonda: "Nel calcio come nella vita si attraversano momenti difficili: l’anno scorso siamo arrivati vicini a vincere tutto, ma l'importante è sapersi rialzare. In campo si può sbagliare, ma quello che questa squadra non ha mai perso è la voglia di stare insieme".

Il calciatore ha poi ribadito la centralità dell'obiettivo raggiunto e la consapevolezza che, in una stagione lunga e impegnativa, è naturale lasciare qualcosa per strada. "Questo era il nostro obiettivo ed è un grande traguardo. Ne avevamo anche altri, ma in una stagione puoi lasciare qualcosa per strada. C'è un altro obiettivo tra una settimana, ora godiamoci questo poi ci penseremo", ha aggiunto, proiettando lo sguardo anche ai futuri impegni ma senza dimenticare di celebrare il successo attuale.

La forza del gruppo e la leadership di Barella

La coesione della squadra è stata, secondo Barella, l'elemento cardine per il raggiungimento di questo storico successo. "Era il nostro obiettivo, non è stato facile, ma possiamo godercela perché è un grande traguardo.

Il calcio e la vita sono così: si attraversano momenti difficili, ma non bisogna mai mollare. La stagione dell’anno scorso è un esempio: siamo arrivati in fondo in tutte le competizioni, ma non abbiamo vinto nulla. Questa squadra ha dimostrato che non ha mai perso la voglia di stare insieme", ha sottolineato con orgoglio. La sua leadership è stata ulteriormente evidenziata dal fatto che ha festeggiato il titolo indossando la fascia da capitano, un simbolo tangibile della sua crescente influenza e del suo ruolo cruciale all’interno del gruppo nerazzurro.

Il cammino di Barella e il ruolo chiave di Chivu

La stagione appena conclusa ha visto Nicolò Barella tra i protagonisti assoluti, con un rendimento costante e spesso decisivo.

Il centrocampista ha chiuso il campionato con un bottino significativo di tre reti e ben nove assist, numeri che testimoniano la sua capacità di incidere in ogni fase del gioco. L’allenatore Chivu ha sempre riposto grande fiducia nelle sue qualità, affidandogli compiti e ruoli diversi in mezzo al campo e garantendogli un sostegno costante anche nei momenti più complessi. Questa fiducia si è tradotta in prestazioni di alto livello che hanno contribuito in modo determinante alla vittoria finale.

La conquista di questo scudetto rappresenta per Barella l'ottavo trofeo con la maglia dell'Inter, un palmarès che include campionati, coppe nazionali e supercoppe. Un traguardo che conferma la sua importanza nel progetto nerazzurro e la sua statura come uno dei pilastri della squadra.

La serata della celebrazione lo ha visto indossare la fascia da capitano, un riconoscimento ulteriore del suo peso specifico nello spogliatoio e sul terreno di gioco. L'intera annata è stata caratterizzata da una profonda unità di intenti e da uno spirito di sacrificio collettivo, che ha permesso all'Inter di superare ogni ostacolo e di scrivere una nuova pagina nella sua gloriosa storia.