L'attesa per il Derby della Mole tra Torino e Juventus sta raggiungendo livelli significativi, con il club granata che ha già annunciato un importante traguardo: è stata superata la soglia dei 18mila spettatori per la sfida che si preannuncia cruciale, in programma nell'ultima giornata di campionato. Un segnale forte dell'entusiasmo che circonda l'evento è il tutto esaurito registrato nella storica Curva Maratona, il cuore pulsante del tifo torinista. Ma l'interesse non si ferma qui: si osserva un ottimo riempimento anche in altri settori chiave dello stadio, come la Primavera, i Distinti Centrali e l'area Family, a testimonianza di un coinvolgimento ampio e trasversale della tifoseria.

La posta in gioco per la stracittadina

Questa stracittadina, che si disputerà sotto la Mole, assume un significato particolare e profondo per entrambe le formazioni. Per il Torino, l'incontro rappresenta molto più di una semplice partita: è l'occasione per cercare una soddisfazione importante e dare un segnale forte ai propri sostenitori, provando a riscattare una stagione che, per molti aspetti, è stata al di sotto delle aspettative iniziali. Sul fronte opposto, la Juventus si trova di fronte a una sfida potenzialmente decisiva: i bianconeri rischiano infatti di giocarsi l'accesso alla prestigiosa Champions League proprio in questo infuocato derby, aumentando esponenzialmente la tensione e l'importanza del risultato finale.

L'elevata posta in gioco ha naturalmente riacceso l'entusiasmo e la passione tra le due tifoserie. Un elemento di particolare rilievo è la decisione del tifo organizzato granata, che ha promesso di "interrompere" la contestazione che ha caratterizzato gli ultimi mesi. Dopo un periodo di "sciopero" nelle curve, i gruppi organizzati hanno scelto di sospendere la loro protesta proprio per questa gara contro i "cugini", sottolineando l'eccezionalità dell'evento e la volontà di sostenere la squadra in un momento così delicato e sentito.

Andamento della prevendita e calendario

Il club ha continuato a utilizzare i propri canali ufficiali per fornire aggiornamenti costanti sull'andamento della prevendita, evidenziando il successo della campagna biglietti con il già menzionato tutto esaurito in Maratona e il buon afflusso negli altri settori.

La vendita dei biglietti prosegue, lasciando intendere che il numero finale di spettatori potrebbe ancora crescere significativamente. Nel frattempo, l'attenzione è rivolta anche alla Lega, in attesa che venga ufficialmente calendarizzata la sfida tra Torino e Juventus, la cui programmazione è prevista nel week-end del 23-24 maggio.

L'interesse per il Derby della Mole non è un fenomeno isolato, ma si inserisce in una tradizione di grande partecipazione. In passato, infatti, la stracittadina ha spesso richiamato un pubblico ancora più vasto. A titolo esemplificativo, in un precedente incontro disputato l'11 gennaio 2025, furono registrati oltre 27mila spettatori presenti al Grande Torino. Quell'occasione è particolarmente significativa poiché, nonostante lo "sciopero" della Curva Maratona e il conseguente ritiro degli striscioni che lasciò un vuoto nel secondo anello, la partita si svolse comunque davanti a un pubblico delle grandi occasioni.

Questo dato storico evidenzia come la sfida tra le due squadre torinesi abbia una capacità intrinseca di generare un'affluenza massiccia, confermando il suo status di evento sportivo di primissimo piano nel panorama calcistico italiano, e ponendo le basi per un'ulteriore crescita delle presenze per l'imminente appuntamento.