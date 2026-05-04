L’Inter ha conquistato il suo ventunesimo scudetto, aggiudicandosi matematicamente il titolo di campione d’Italia con tre giornate d’anticipo. Questo successo segna un nuovo capitolo nella storia della Serie A, portando i nerazzurri a quota ventuno titoli nazionali. Con questa vittoria, l'Inter stacca il Milan, che resta fermo a diciannove scudetti, e conferma l’alternanza al vertice che ha caratterizzato il campionato italiano nelle ultime quattro stagioni.

La vittoria dell’Inter, frutto di una stagione condotta ai massimi livelli, permette ai nerazzurri di succedere al Napoli, campione uscente, e di consolidare la propria posizione nell’albo d’oro del calcio italiano.

La Juventus mantiene saldamente il primato nella classifica storica con trentasei scudetti vinti, seguita dall’Inter e dal Milan. Più distanziate le altre formazioni storiche: il Genoa vanta nove titoli, mentre Torino, Pro Vercelli e Bologna ne contano sette. Seguono Napoli con quattro, Roma con tre, Fiorentina e Lazio con due. Cagliari, Casale, Sampdoria e Verona hanno invece conquistato il titolo nazionale una sola volta.

L’albo d’oro della Serie A e l’alternanza recente

Negli ultimi anni, la Serie A ha mostrato una notevole alternanza di vincitori. Dal 2022 a oggi, il titolo è passato tra Napoli, Inter e Milan, con i nerazzurri che si sono imposti nuovamente dopo il successo del Napoli nella stagione precedente.

Questa rotazione al vertice testimonia la competitività del campionato italiano e la capacità delle principali squadre di rinnovarsi e lottare per il primato.

L’albo d’oro della Serie A, che inizia nel 1898 con il primo titolo assegnato al Genoa, narra una storia ricca di tradizione e di grandi protagonisti. L’Inter, con il trionfo di quest’anno, rafforza ulteriormente la propria presenza tra le grandi del calcio nazionale, mentre la Juventus conserva il primato assoluto per numero di scudetti conquistati.

La classifica storica e l'alternanza al vertice

Analizzando gli ultimi sette anni, la Serie A ha visto ben sette squadre diverse aggiudicarsi il titolo, a conferma di un equilibrio che rende il campionato imprevedibile e avvincente.

L’Inter, con il ventunesimo scudetto, si avvicina alla Juventus ma rimane ancora significativamente distante dai trentasei titoli dei bianconeri. Il Milan, fermo a diciannove, è ora superato dai cugini nerazzurri nella classifica storica dei titoli.

La recente alternanza di vincitori e la presenza di più squadre in grado di competere per il titolo rappresentano un elemento di grande interesse per gli appassionati e per la storia del calcio italiano. L’albo d’oro aggiornato conferma la centralità di Inter, Juventus e Milan, ma lascia spazio anche a realtà storiche e a sorprese che hanno segnato il percorso del campionato nel corso dei decenni, rendendolo sempre più dinamico.