Il Bournemouth ha annunciato l'esclusione temporanea del difensore spagnolo Alex Jimenez dalla rosa della prima squadra. La decisione è stata presa in attesa dell'esito di un'indagine interna avviata dal club inglese, a seguito della diffusione di alcuni contenuti sui profili social del giocatore ritenuti meritevoli di approfondimento. Il ventunenne, arrivato dal Milan la scorsa estate e poi trasferitosi a titolo definitivo a febbraio, non sarà disponibile per la prossima partita di Premier League contro il Fulham.

La società ha specificato che si tratta di una misura precauzionale, senza tuttavia fornire dettagli specifici sulla natura esatta dei contenuti oggetto delle verifiche.

In una nota ufficiale, l'AFC Bournemouth ha dichiarato: “L’AFC Bournemouth è a conoscenza dei post che circolano sui social media riguardanti il terzino destro Alex Jimenez. Il club comprende la gravità della questione e ha avviato un’indagine. Di conseguenza, Alex non sarà incluso nella rosa per la partita contro il Fulham e il club non rilascerà ulteriori commenti al momento”.

Le indiscrezioni e le presunte accuse

Le indiscrezioni circolate online suggeriscono che il provvedimento sia collegato alla diffusione di alcuni post e presunti messaggi privati che vedrebbero Jimenez coinvolto in uno scambio con una ragazza minorenne, la quale avrebbe dichiarato di avere quindici anni. Il club, tuttavia, non ha fornito alcuna conferma o smentita in merito a queste ipotesi, ribadendo la necessità di approfondire la vicenda prima di prendere decisioni definitive.

Sul campo, in questa stagione, Alex Jimenez ha collezionato trentadue presenze con la maglia del Bournemouth, realizzando anche una rete nella vittoria casalinga per tre a due contro il Liverpool.

Il contesto della decisione e il percorso di Jimenez

Il Bournemouth, che occupa attualmente la sesta posizione in Premier League, ha deciso di intervenire dopo che le schermate della presunta conversazione privata su Instagram sono diventate virali, spingendo la società a un'azione cautelativa. Il club, sotto la guida dell’allenatore spagnolo Andoni Iraola, ha enfatizzato la serietà della situazione e la volontà di non rilasciare ulteriori dichiarazioni fino al completamento delle verifiche. Il percorso di Jimenez con il club era iniziato con un prestito dal Milan, ma il suo trasferimento è stato reso definitivo al raggiungimento di una specifica quota di presenze, con un contratto che lo lega al Bournemouth fino al 2031.