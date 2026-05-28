Il Cagliari ha ufficialmente svelato il proprio programma di amichevoli estive, che si inseriscono nel contesto del ritiro precampionato a Pontedilegno-Tonale. La squadra rossoblù si misurerà in due importanti test amichevoli contro la Sampdoria e il Modena. Entrambi gli incontri si svolgeranno presso il campo sportivo comunale di Temù, una località strategica situata in Alta Val Camonica. Questo annuncio è stato diramato in concomitanza con la presentazione del calendario completo delle attività estive del club, delineando le tappe fondamentali della preparazione in vista della prossima stagione agonistica.

Dopo aver completato la fase iniziale di allenamenti presso il Crai Sport Center di Assemini, la formazione del Cagliari si appresterà a partire per l’Alta Val Camonica il 22 luglio. Il giorno seguente, giovedì 23 luglio, è fissato il primo atteso test match che vedrà i sardi affrontare la Sampdoria. Successivamente, martedì 28 luglio, sarà la volta del secondo impegno contro il Modena. Entrambe le sfide prenderanno il via alle ore 17 e rivestono un’importanza cruciale per lo staff tecnico, offrendo l’opportunità di valutare la condizione fisica e tattica della squadra in vista degli impegni ufficiali.

Il Programma del Ritiro Precampionato in Alta Val Camonica

Il campo di Temù non sarà solamente la cornice delle due amichevoli, ma ospiterà anche tutte le sedute di allenamento del Cagliari fino al primo agosto.

Questa scelta logistica permette una preparazione intensiva e focalizzata. Al termine di questa fase, la squadra si sposterà in Germania per affrontare un ulteriore test internazionale di prestigio contro l’Union Berlino, un incontro già programmato per il 2 agosto alle ore 14. L'intero programma è stato studiato per consentire allo staff tecnico di monitorare con la massima attenzione la crescita fisica e tattica dei calciatori durante l’intera fase di preparazione estiva, affinando gli automatismi e consolidando la coesione del gruppo.

Le amichevoli si configurano come un’opportunità fondamentale per osservare all’opera i nuovi innesti e per testare in situazioni di gioco reali gli schemi tattici elaborati in allenamento, in previsione delle sfide ufficiali.

Gli allenatori delle squadre coinvolte, Attilio Lombardo per i blucerchiati della Sampdoria e Fabio Pisacane per i rossoblù del Cagliari, avranno così la possibilità di effettuare le prime valutazioni approfondite sulle rispettive rose, individuando punti di forza e aree di miglioramento.

La Scelta Strategica dell'Alta Val Camonica e il Valore dei Test

Negli ultimi anni, l’Alta Val Camonica si è affermata come una delle destinazioni privilegiate per i ritiri estivi delle formazioni di Serie A, grazie alle sue infrastrutture e al clima favorevole. Per il Cagliari, la permanenza in questa località rappresenterà la seconda parte del ritiro, una scelta che si discosta dalla programmazione della stagione precedente.

Questa decisione testimonia una programmazione mirata e attenta, volta a ottimizzare al meglio le risorse disponibili per la preparazione fisica e mentale degli atleti. Le amichevoli contro Sampdoria e Modena non sono da intendersi unicamente come semplici test pre-stagionali, ma assumono una doppia valenza: da un lato, offrono ai tecnici l'occasione di valutare i progressi della squadra; dall'altro, rappresentano un momento importante per i tifosi, che potranno seguire da vicino la propria squadra del cuore e percepire l'atmosfera della nuova stagione.