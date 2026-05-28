La Juventus ha appena iniziato a progettare una ristrutturazione della rosa in vista della prossima stagione e nelle ultime ore sarebbe emerso un nome pesante tra i possibili sacrificabili dell’estate. Secondo quanto riferito su X dal giornalista Mirko Nicolino, Gleison Bremer potrebbe infatti finire sul mercato per permettere al club bianconero di ottenere liquidità da reinvestire.

Una notizia che si sposerebbe con le recenti dichiarazioni dell’amministratore delegato Damien Comolli, che ha già avvisato l’ambiente juventino della necessità di effettuare più di una cessione durante la prossima campagna acquisti.

Bremer, nonostante resti uno dei difensori più apprezzati della Serie A, arriverebbe da una stagione complicata, caratterizzata da diversi problemi fisici e da un rendimento meno continuo rispetto al passato. Elementi che potrebbero spingere la Juventus a valutare concretamente eventuali offerte.

Inter, Napoli e Premier sulle tracce del brasiliano

Secondo Nicolino, in Italia sarebbero soprattutto Inter e Napoli le società maggiormente interessate al centrale brasiliano. I nerazzurri vedrebbero in Bremer un rinforzo ideale per mantenere alto il livello della retroguardia, mentre il Napoli starebbe cercando un leader difensivo esperto per aprire il nuovo ciclo tecnico.

Attenzione però anche alla Premier League, dove Manchester United e Liverpool starebbero monitorando con interesse la situazione del classe ’97.

Nel contratto del difensore sarebbe presente una clausola rescissoria da 54 milioni di euro, ma la Juventus potrebbe accontentarsi anche di una cifra vicina ai 40 milioni. Peserebbero infatti sia i quasi 30 anni del giocatore sia le problematiche fisiche emerse nell’ultima stagione.

Milan, Iraola si allontana

Sul fronte allenatori invece arriverebbero notizie poco incoraggianti per il Milan. Andoni Iraola, tecnico individuato dai rossoneri come possibile erede di Massimiliano Allegri, sembrerebbe orientato a restare in Premier League.

L’allenatore spagnolo, in uscita dal Bournemouth, avrebbe infatti dato priorità al Liverpool, club che potrebbe presto separarsi da Arne Slot.

Uno scenario che obbligherebbe Zlatan Ibrahimovic a valutare alternative per la panchina rossonera.

In questo contesto starebbe tornando d’attualità il profilo di Ralf Rangnick, dirigente e tecnico già accostato al Milan in passato e considerato un possibile uomo chiave per la nuova rivoluzione voluta da Gerry Cardinale.