Rinnovo in vista per l’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane. L’annuncio è arrivato dal presidente Tommaso Giulini, intervenuto in collegamento alla trasmissione “Il Cagliari in diretta” su Radiolina e Videolina.

Biennale o triennale pronto per Pisacane

"Firmeremo un biennale o un triennale, magari un biennale con opzione per un terzo anno, ma conta il giusto. Lo vediamo allenare da quattro anni ed è una spugna, sa rimanere lucido. Non ha mai perso la bussola".

Più aperto, invece, lo scenario legato al direttore sportivo Guido Angelozzi: "Ci vedremo a breve, dovremo confrontarci sugli obiettivi e su quanto siamo allineati sul da farsi, come è giusto che sia.

Dopodiché, anche il direttore ha tanti estimatori, si sa".

Giulini ha poi ribadito la propria continuità alla guida del club: "Nella prossima stagione sarò ancora io il presidente e colui che dovrà cercare di migliorare ulteriormente questa squadra per provare a fare meglio. L'obiettivo sarà migliorare la classifica di quest'anno. Sicuramente proveremo a tenere i calciatori più appetiti sul mercato, sappiamo che arriveranno offerte per molti di loro e dovremo essere bravi a tenerne il più possibile sperando che poi i ragazzi vogliano rimanere al Cagliari. Senza dubbio, cedere tre o quattro calciatori importanti porterebbe maggiori difficoltà nel tentare di migliorare su quanto già c'è dentro".

Il futuro di Pavoletti

Sul fronte societario, il presidente ha fatto il punto sull’ingresso di nuovi investitori e sul progetto stadio: "Voglio ringraziare Maurizio Fiori e Prashant Gupta che ci hanno dato fiducia davanti a quello che gli abbiamo raccontato l'estate scorsa sul nostro club, e hanno convinto gli investitori a comprare il 49% del club. Qui, come sappiamo, c'è un progetto sul nuovo stadio che è molto grande, molto più grande di me e di noi, e ho sempre detto che da solo - come azionista di maggioranza - avrebbe rappresentato una responsabilità troppo grossa. Questi investitori sono fondamentali per continuare questo percorso, sono convinto che in Comune stiano lavorando seriamente e duramente per arrivare agli ultimi step".

Infine, un passaggio sul futuro di Leonardo Pavoletti: "Ci dobbiamo incontrare, aspetto che somatizzi il suo addio al Cagliari, non so se sarà anche un addio al calcio giocato. Lo vedo bene nel ruolo di dirigente".