La Juventus ha commemorato il 41° anniversario della tragedia dell’Heysel, un evento che ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio. Con un messaggio semplice ma profondo, il club bianconero ha ricordato: “Heysel, il giorno del ricordo. Per sempre nei nostri cuori”. Il 29 maggio 2026, data della ricorrenza, ha visto anche il Torino unirsi al cordoglio, definendo il 29 maggio 1985 “una ferita indelebile nella storia del calcio europeo” e ribadendo il ricordo delle 39 vittime di quella tragica giornata.

Il ricordo istituzionale e il monito alla responsabilità

Il ricordo si è esteso anche alle più alte cariche istituzionali. Il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha sottolineato come, a 41 anni di distanza, la strage dell’Heysel continui a richiamare tutti alla responsabilità. Quella che doveva essere una giornata di festa si trasformò in un dramma che ha segnato profondamente la storia del calcio e dello sport. Fontana ha espresso il suo pensiero a chi ha perso i propri cari e a quanti portano ancora dentro quella ferita, ribadendo con forza che il calcio deve trasmettere valori di passione, condivisione e rispetto. La sua bellezza, ha concluso, risiede nelle emozioni positive che sa regalare, mai nella violenza.

L'appello della Figc e la memoria delle vittime

Anche la Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) ha voluto lanciare un monito significativo. Il presidente Gabriele Gravina ha ricordato che all’Heysel persero la vita 39 persone, lasciando altrettante famiglie a piangere i propri cari. Gravina ha voluto evidenziare che le vittime di quella terribile strage furono in realtà molte di più di quelle elencate nella lapide posta sotto il tristemente famoso Settore Z dello stadio di Bruxelles. Ha sottolineato il dovere di tenere bene a mente una delle pagine più dolorose del calcio italiano, anche per rispetto dei familiari di chi quel giorno ha perso la vita. Per commemorare la tragedia e mantenere viva la memoria, la maglia azzurra numero 39, deposta dalla delegazione della Nazionale italiana allo stadio di Bruxelles nel novembre del 2015, è stata esposta per l’intera giornata all’inizio del percorso espositivo del museo di Coverciano.