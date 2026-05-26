Il Cagliari si prepara a un'estate ricca di impegni, con un calendario che prende forma in vista della stagione 2026/27. Tra gli appuntamenti di spicco, spicca l'amichevole internazionale contro l'Union Berlino, in programma domenica 2 agosto. L'incontro si terrà alle ore 14 presso l'iconico stadio An der Alten Försterei, nella capitale tedesca, e rappresenterà uno dei primi test significativi per la formazione rossoblù.

Prima di volare in Germania, la squadra sarda svolgerà il tradizionale ritiro estivo a Ponte di Legno. Gli allenamenti si terranno sul campo comunale di Temù dal 22 luglio al 1 agosto.

Subito dopo la conclusione del ritiro, i rossoblù si dirigeranno a Berlino per affrontare i padroni di casa dell'Union, una formazione che milita stabilmente nella Bundesliga. Questa trasferta sarà anche un'importante occasione per il club di avvicinarsi ai numerosi tifosi rossoblù residenti in Germania.

Impegni internazionali e partnership strategiche

Oltre all'amichevole con l'Union Berlino, il Cagliari sarà protagonista di un'altra significativa esperienza internazionale. La squadra parteciperà al TST - The Soccer Tournament, un torneo che si svolgerà a Cary, in North Carolina, dal 27 maggio al 1 giugno. Per raggiungere gli Stati Uniti, la delegazione partirà da Olbia con destinazione New York, per poi proseguire verso Raleigh.

La lista dei convocati per il TST include volti noti ed ex giocatori rossoblù come Nainggolan, Sau, Cossu, Ceppitelli e Mancosu, affiancati da giovani promettenti quali Raterink, Cavuoti, Grandu e Vinciguerra. La guida tecnica per questo impegno sarà affidata a Gian Marco Serra, un esperto allenatore sardo proveniente dal calcio a 5, con un curriculum che vanta esperienze nei principali campionati nazionali di futsal.

In un'ottica di espansione e supporto logistico, il club ha inoltre annunciato una nuova partnership con Delta Air Lines, che accompagnerà la squadra nei suoi trasferimenti internazionali. Sebbene il calendario completo delle amichevoli estive sia ancora in fase di definizione, con un possibile test match contro la Sampdoria a Ponte di Legno, la sfida con l'Union Berlino si configura già come un banco di prova fondamentale per valutare la condizione e la preparazione della squadra in vista della nuova stagione.

L'Union Berlino: un avversario di prestigio

L'Union Berlino, che ospiterà il Cagliari il 2 agosto, ha concluso la stagione 2025/26 all'undicesimo posto nella Bundesliga, totalizzando 39 punti. Il club tedesco si è distinto nel panorama calcistico europeo anche per un primato significativo: è stata la prima squadra maschile nei top cinque campionati europei ad affidare la guida tecnica a un'allenatrice, Marie-Luise Eta. L'incontro con il Cagliari non è solo la prima amichevole internazionale annunciata dal club sardo, ma rappresenta anche un'opportunità per confrontarsi con una realtà consolidata del calcio tedesco, fornendo indicazioni preziose per la preparazione atletica e tattica dei rossoblù.