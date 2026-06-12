George Russell ha fatto segnare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Barcellona, settima tappa del Mondiale di Formula 1. Il pilota della Mercedes ha preceduto Oscar Piastri su McLaren e Charles Leclerc su Ferrari, confermando le aspettative per il weekend spagnolo.

La sessione ha visto una novità significativa in casa Mercedes: Kimi Antonelli, leader della classifica piloti, è rimasto ai box. Al suo posto ha debuttato l’esordiente Frederik Vesti, che ha concluso la sessione in quindicesima posizione. Questa scelta rientra nelle strategie di squadra e nell'obbligo regolamentare di schierare piloti rookie in almeno quattro sessioni di prove libere durante la stagione.

Tra i debuttanti, si è particolarmente distinto l’italiano Leonardo Fornaroli, al volante di una McLaren, che ha chiuso con un eccellente quinto posto.

Leclerc terzo, Ferrari con nuovi aggiornamenti

Charles Leclerc ha portato la Ferrari al terzo posto, mentre la seconda vettura di Maranello è stata affidata a Dino Beganovic, che ha concluso ottavo. La scuderia italiana ha presentato a Barcellona il più importante pacchetto di aggiornamenti della stagione, introducendo nuove soluzioni per il fondo e l’ala anteriore. Nonostante queste novità, Leclerc ha accusato un distacco di oltre mezzo secondo dal leader Russell, suggerendo che il lavoro di sviluppo dovrà proseguire per colmare il gap con la Mercedes.

Russell si è dimostrato il più veloce sia nei run con gomme medie sia in quelli con gomme soft, chiudendo con due decimi di vantaggio su Piastri, il quale ha a sua volta testato una nuova ala anteriore sulla sua McLaren. Max Verstappen, invece, ha faticato a trovare il ritmo, concludendo la sessione con un ritardo di sei decimi dal miglior tempo.

Contesto della sessione e programma del weekend

La decisione di far scendere in pista Frederik Vesti al posto di Antonelli risponde all’obbligo regolamentare di schierare piloti esordienti in almeno quattro sessioni di prove libere durante la stagione. Russell, reduce da alcune sfortune nelle gare precedenti, tra cui un guasto al motore in Canada e una penalità a Monaco, ha iniziato il weekend spagnolo con determinazione, pur restando distante in classifica generale da Kimi Antonelli.

La seconda sessione di prove libere è in programma alle 17, mentre il weekend proseguirà con le qualifiche e la gara, in un appuntamento che si preannuncia ricco di spunti tecnici e sportivi, soprattutto per le novità introdotte dalle principali scuderie.