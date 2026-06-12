La Juventus Football Club ha ufficialmente annunciato la nomina di Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato e direttore generale. Questa decisione, comunicata attraverso una nota ufficiale del club bianconero, affida a Carnevali la piena guida manageriale della società con l'obiettivo primario di rafforzare in maniera significativa il progetto sportivo e industriale della Juventus, proiettandola verso nuovi traguardi.

Il Consiglio di Amministrazione della Juventus ha deliberato la nomina, evidenziando la volontà di assegnare a Carnevali un ruolo strategico e centrale nella gestione e nello sviluppo futuro del prestigioso club.

Carnevali, riconosciuto come una figura di spicco nel panorama calcistico italiano, ha espresso con entusiasmo la propria soddisfazione per l'importante incarico ricevuto.

«Sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questo Club ricco di storia e identità», ha dichiarato Carnevali. Ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento «alla società, all'azionista di maggioranza e a John Elkann, per la fiducia che mi è stata accordata». Affrontando questa nuova sfida, Carnevali ha sottolineato il suo «grande senso di responsabilità» e la ferma convinzione che «attraverso l'impegno quotidiano, sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi». Ha infine ribadito l'intenzione di lavorare «insieme a tutte le componenti della società» per «rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale nel rispetto della storia del club e delle ambizioni dei tifosi bianconeri».

Una nuova era per la Juventus

La nomina di Carnevali rappresenta un passaggio cruciale e altamente significativo per la Juventus, che si propone di consolidare ulteriormente la propria posizione di leadership sia nel contesto italiano che su scala europea. Il neo-amministratore delegato e direttore generale avrà il compito di guidare la società in una fase di profondo rinnovamento, con l'obiettivo esplicito di garantire stabilità e una crescita costante, valorizzando al contempo la gloriosa tradizione e le elevate ambizioni che da sempre contraddistinguono il club.

La scelta di Carnevali da parte del Consiglio di Amministrazione è stata motivata dalla necessità di imprimere un nuovo slancio al progetto sportivo e industriale della Juventus, affidando la direzione manageriale a una figura di comprovata esperienza e riconosciuta competenza nel dinamico settore calcistico.

Questo incarico mira a infondere nuova energia e direzione strategica all'intera organizzazione.

Il contesto del cambio ai vertici

L'arrivo di Giovanni Carnevali ai vertici della società bianconera si inserisce in un contesto di riorganizzazione dirigenziale, facendo seguito agli accordi precedentemente raggiunti con Damien Comolli. Tali accordi hanno condotto all'interruzione consensuale del rapporto tra quest'ultimo e la Juventus. In concomitanza con l'ufficializzazione della nomina di Carnevali, Comolli ha rassegnato le dimissioni dalle sue cariche di amministratore delegato e consigliere di Juventus.

Questo avvicendamento segna l'inizio di una nuova fase gestionale per il club bianconero, che intende rinnovare e rafforzare la propria struttura dirigenziale.

L'obiettivo è affrontare le sfide future con una visione strategica rinnovata e una maggiore determinazione, puntando a un futuro di successi e consolidamento della propria identità nel panorama calcistico globale.