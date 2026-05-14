Per il Cagliari, la sfida all’Unipol Domus contro il Torino è fondamentale per la permanenza in Serie A e la salvezza aritmetica. La squadra rossoblù, a caccia del punto decisivo, cerca rinforzi dall’infermeria. Il tecnico Fabio Pisacane conta sul rientro di Alessandro Deiola, tornato ad allenarsi regolarmente. Buone notizie anche per Yerry Mina e Gennaro Borrelli, parzialmente in gruppo e speranzosi di essere disponibili per la sfida.

La situazione infortuni è attentamente monitorata. Deiola, fermato da problemi fisici, è pronto a tornare titolare dopo essere stato in panchina contro l’Udinese.

Anche Mina, reduce da acciacchi, potrebbe affiancare Deiola dal primo minuto, offrendo esperienza e solidità in una gara delicata. Borrelli, invece, potrebbe essere un’opzione offensiva a partita in corso, mentre per Luca Mazzitelli il rientro appare più complicato: il centrocampista prosegue con un programma personalizzato e difficilmente sarà della partita.

Le probabili scelte di formazione

In vista della sfida con il Torino, Pisacane valuta diverse opzioni tattiche. In attacco dovrebbe essere confermata la coppia Mendy-Esposito, con Borrelli pronto a subentrare se le sue condizioni lo permetteranno. In difesa, lo squalificato Zè Pedro lascia spazio a Zappa, che potrebbe essere rilanciato dal primo minuto.

Il modulo resta da definire: se il tecnico optasse per una difesa a tre, il reparto arretrato vedrebbe protagonisti Dossena, Mina e Rodriguez, con Palestra e Obert sulle fasce.

L’allenatore sardo punta a trasmettere alla squadra carattere ed esperienza, elementi ritenuti fondamentali per affrontare una partita che potrebbe valere l’intera stagione.

La preparazione al match decisivo

La preparazione della squadra prosegue al CRAI Sport Center, dove i giocatori hanno svolto attivazione in palestra, giochi di posizione e una partitella su spazi ridotti. L’obiettivo è arrivare al meglio alla sfida contro il Torino, in programma domenica alle 20.45. Il gruppo si ritroverà per un nuovo allenamento venerdì mattina, con la speranza di recuperare ulteriormente gli acciaccati e presentarsi al completo per il match decisivo.

Il Cagliari si gioca tutto in novanta minuti: la salvezza è a un passo, ma serve ancora uno sforzo per chiudere definitivamente il discorso e garantire la permanenza nella massima serie.