Milano si appresta a vivere una giornata di grande festa per celebrare il 21° scudetto dell’Inter. La città sarà teatro di una parata celebrativa che prenderà il via dallo storico stadio di San Siro per concludersi nell'iconica Piazza del Duomo. L'evento si svolgerà domenica 17 maggio, subito dopo la partita di campionato che vedrà l'Inter affrontare l’Hellas Verona.

Il programma dettagliato dei festeggiamenti

La giornata di celebrazioni avrà inizio con uno show coinvolgente, presentato da Daniele Battaglia ed Elenoire Casalegno. L'atmosfera sarà animata dalla presenza di ventuno tifosi nerazzurri, provenienti da diversi ambiti come la musica, lo sport e l'intrattenimento, che condivideranno la loro passione.

Poco prima del calcio d’inizio, fissato per le ore 15:00, i giocatori saranno accolti sul terreno di gioco da una spettacolare coreografia che abbraccerà l'intero stadio. Al fischio finale della partita, la squadra alzerà la prestigiosa Coppa dello Scudetto davanti ai propri sostenitori, dando ufficialmente il via alla tanto attesa parata per le vie della metropoli.

Il percorso trionfale dell'autobus scoperto

Il club ha reso pubblico il dettagliato tragitto che il pullman scoperto seguirà attraverso la città. La partenza è prevista da San Siro, per poi snodarsi lungo Viale Caprilli, Piazzale Lotto, Via Monte Rosa, Via Buonarroti, Via Giotto, Via Bruchiello, Via Guido d’Arezzo, Via Conciliazione, Via Boccaccio, Piazza Virgilio, Via Monti, Corso Magenta, Via Meravigli, Piazza Cordusio, Via Orefici, fino all'arrivo trionfale in Piazza del Duomo.

L'inizio della parata è stimato indicativamente tra le ore 18:00 e le 18:30, a seguito della cerimonia di consegna del trofeo.

Dispositivo di sicurezza e restrizioni

Per assicurare lo svolgimento ordinato e sicuro dei festeggiamenti, è stato predisposto un ampio piano di sicurezza. Questo include controlli rafforzati e l'introduzione di divieti specifici sulla vendita e somministrazione di bevande alcoliche in alcune zone della città. Tali misure saranno attive dalle ore 16:00 del 17 maggio fino all'1:00 del 18 maggio nel cuore del centro cittadino, e dalle 11:00 alle 20:00 nell'area circostante San Siro. La festa si configura come un momento di straordinaria partecipazione e gioia per i tifosi nerazzurri, che avranno l'opportunità di seguire da vicino la propria squadra lungo un percorso simbolico che congiunge lo storico impianto sportivo al vibrante centro di Milano, celebrando insieme il successo del 21° scudetto.