Emery banchetta nel proprio giardino di casa. Torna in finale di Europa League dopo cinque anni dall'ultima volta (quando il suo Villlareal batté il Manchester United ai calci di rigore). L'Aston Villa è l'ennesima Gioconda di un allenatore capace di incamerare successi ovunque. Il record di allenatore più vincente nella storia della seconda competizione europea appartiene al basco con quattro. E perché non riscrivere la storia con gli scintillanti Villans? La finale sarà un duello fino all'ultimo sangue contro l'agguerrito Friburgo di Vincenzo Grifo, giunto per la prima volta all'episodio finale dell'Europa League.

La semifinale contro il Nottingham Forest

L'Aston Villa raggiunge la finalissima dopo la doppia battaglia per nulla scontata contro il Nottingham Forest. All'andata si erano imposti i Reds per 1 a 0, spinti dal rumoroso pubblico del City Ground. Una vittoria sofferta, ma di capitale importanza in vista del ritorno a Birmingham. Il vantaggio accumulato si è però vanificato nel secondo episodio: il pareggio nella serie ad opera di Watkins al 36esimo ha dato il là ad una rimonta spumeggiante da parte degli uomini di Emery. Nel secondo tempo Buendia e una splendida doppietta di McGinn hanno spazzato via i rivali determinando un 4 a 0 inappellabile. La gioia sugli spalti di Villa Park testimonia la voglia di grandezza di un club storico del calcio inglese e mondiale, che non riesce ad alzare un trofeo dal lontano 1996.

Emery, però, ha sempre dimostrato di essere un vincente nei club che ha allenato e i tifosi adesso possono sognare in grande. Il tecnico basco ha perso soltanto una delle cinque finali di Europa League raggiunte (quando nel 2019 il suo Arsenal venne sconfitto dal Chelsea). Prima e dopo le vittorie con Siviglia e Villareal da incorniciare nell'album delle prodezze.