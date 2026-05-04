Il Chelsea incassa la sesta sconfitta consecutiva in Premier League, un risultato che aggrava ulteriormente il momento negativo dei Blues. La squadra londinese è stata battuta 3-1 dal Nottingham Forest a Stamford Bridge, in una partita che ha visto il tecnico ad interim Calum McFarlane, subentrato a Liam Rosenior, incapace di invertire la rotta. Con questo risultato, il Chelsea rimane al nono posto in classifica con 48 punti, ormai matematicamente fuori dalla zona Champions League, distante dieci lunghezze dall'Aston Villa, attualmente quinto.

La gara si è messa subito in salita per i padroni di casa, che hanno subito la pressione di un Nottingham Forest determinato a conquistare punti vitali per la salvezza.

Gli ospiti, infatti, grazie a questa vittoria, si portano a sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione quando mancano solo tre giornate al termine del campionato. Il successo del Forest è stato costruito con una formazione rimaneggiata, ma capace di sfruttare le occasioni con grande cinismo.

Una giornata difficile per il Chelsea

Il Chelsea ha vissuto una giornata difficile anche dal punto di vista emotivo. Durante il primo tempo, il giovane Jesse Derry, alla sua prima da titolare in Premier League, è stato costretto a lasciare il campo in barella dopo uno scontro di gioco con Zach Abbott del Forest. L'episodio ha creato un momento di silenzio nello stadio. Nonostante un rigore concesso ai Blues, Cole Palmer si è visto respingere il tiro dal dischetto.

Il Nottingham Forest ha invece capitalizzato le proprie opportunità, con la doppietta di Taiwo Awoniyi e il rigore trasformato da Igor Jesus.

Il gol della bandiera per il Chelsea è arrivato solo nei minuti di recupero del secondo tempo, grazie a una spettacolare rovesciata di Joao Pedro, che ha interrotto un digiuno realizzativo durato quasi due mesi. Tuttavia, la rete non è bastata a placare il disappunto dei tifosi, che hanno manifestato il proprio malcontento con fischi sia all'intervallo che al termine della gara. La situazione in classifica si fa sempre più complicata per i londinesi, che ora devono concentrarsi sull'ultimo obiettivo stagionale: la finale di Coppa d'Inghilterra contro il Manchester City, in programma sabato 16 maggio, che può valere l'accesso all'Europa League.

Nottingham Forest verso la salvezza, il Chelsea tra delusioni e speranze

Il Nottingham Forest, pur schierando una formazione rimaneggiata a causa degli impegni europei dell'Aston Villa, ha saputo imporsi con determinazione e organizzazione. Morgan Gibbs-White, entrato dalla panchina, ha fornito l'assist per il terzo gol di Awoniyi prima di essere costretto a uscire per un infortunio alla testa, a seguito di uno scontro con il portiere del Chelsea, Robert Sanchez. Entrambi i giocatori sono stati sostituiti.

Per il Chelsea, la stagione in Premier League si conclude con la certezza di non poter più raggiungere la zona Champions League. La squadra londinese, attualmente nona, si trova anche a quattro punti dal sesto posto occupato dal Bournemouth, una posizione che potrebbe garantire un posto in Champions solo nell'eventualità di una vittoria dell'Aston Villa in Europa League. Il Nottingham Forest, invece, grazie a questo prezioso successo, si avvicina sensibilmente alla permanenza nella massima serie inglese, un traguardo fondamentale per il club.