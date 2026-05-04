Il 4 maggio, data simbolo per il Torino e per l'intero popolo granata, ha visto quest'anno una partecipazione significativa e, al contempo, controversa. Per la prima volta da allenatore del club, Roberto D’Aversa ha preso parte alla solenne commemorazione della tragedia di Superga, l'evento che ogni anno ricorda l'immortalità del Grande Torino e le sue leggendarie gesta. L'appuntamento, che ha segnato il settantasettesimo anniversario della catastrofe aerea che spazzò via l'intera squadra, si è svolto nel pomeriggio presso il piazzale della basilica di Superga, luogo intriso di memoria e profondo significato per i tifosi.

Attraverso il suo profilo Instagram, il tecnico granata ha voluto condividere le proprie emozioni, esprimendo un sentito orgoglio per la sua partecipazione. "Orgoglioso di partecipare per la prima volta da allenatore del Toro", ha scritto D’Aversa, sottolineando il valore intrinseco di questa ricorrenza. L'allenatore, affiancato dai suoi giocatori, tra cui l'attaccante Zapata, ha preso parte alla cerimonia di raccoglimento, unendosi alla società e ai numerosi tifosi presenti per onorare la memoria dei caduti.

Contestazioni nel piazzale di Superga

Nonostante il clima di profondo rispetto e raccoglimento che tradizionalmente avvolge la commemorazione, l'arrivo della squadra e dello staff tecnico è stato accolto da un'inattesa ondata di contestazioni.

Una parte della tifoseria, radunatasi nel piazzale antistante la basilica, ha manifestato il proprio dissenso con fischi e insulti diretti a D’Aversa, ai giocatori e, in particolare, al presidente Cairo. La protesta ha chiaramente espresso il malcontento per l'andamento sportivo della stagione, considerata deludente e segnata dalla recente sconfitta subita a Udine, un risultato che ha ulteriormente acuito la frustrazione dei supporter granata.

È importante sottolineare che, sebbene vibrante e rumorosa, la contestazione si è svolta senza interrompere il momento centrale della commemorazione, dedicato al ricordo delle vittime della tragedia di Superga. Il 4 maggio, infatti, rimane una data sacra e inamovibile nel calendario del Torino, un giorno in cui la comunità granata si stringe per celebrare la memoria di una delle squadre più iconiche e amate nella storia del calcio italiano, indipendentemente dalle vicissitudini del presente sportivo.

Memoria storica e sfide attuali

La partecipazione di Roberto D’Aversa, al suo primo anno alla guida tecnica del club, ha conferito alla commemorazione un significato particolare, come evidenziato dalle sue parole di orgoglio e rispetto per la gloriosa storia del Torino. Tuttavia, il contesto delle contestazioni ha messo in luce le difficoltà che la squadra sta affrontando nell'attuale stagione di Serie A. La scelta di una frangia della tifoseria di esprimere il proprio dissenso anche in un momento così solenne riflette la complessità del rapporto tra risultati sportivi e il profondo legame con la memoria storica del club.

Il 4 maggio si conferma, dunque, come una giornata di intensa emozione e riflessione per l'intero ambiente granata.

Un momento in cui la memoria di un passato glorioso si intreccia inevitabilmente con le sfide e le aspettative del presente sportivo, creando un connubio unico di storia, passione e, talvolta, frustrazione.