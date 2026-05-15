Il Chelsea ha intensificato i contatti con Xabi Alonso, individuato come principale candidato per la panchina dei Blues in vista della prossima stagione. Lo spagnolo, tuttavia, reduce da un’esperienza interrotta dopo soli sette mesi al Real Madrid, pur con un contratto triennale, chiede rassicurazioni e garanzie sul progetto tecnico prima di dare il proprio assenso.

Le ambizioni del Chelsea e le richieste di Alonso

La dirigenza del club londinese considera Xabi Alonso il profilo ideale per guidare la squadra, nonostante l'attuale nono posto in Premier League e l'esclusione dalla prossima Champions League.

Alonso intende valutare attentamente stabilità e prospettive del Chelsea prima di impegnarsi. La sua prudenza deriva dall'esperienza al Real Madrid, più breve del previsto.

Il profilo di Xabi Alonso e le alternative considerate

L'ex centrocampista vanta un palmarès di prestigio da giocatore, avendo militato in squadre come Liverpool, Real Madrid e Bayern Monaco. Come allenatore, ha dimostrato le sue capacità conquistando la Bundesliga 2024 alla guida del Bayer Leverkusen, mantenendo l'imbattibilità e raggiungendo la finale di Europa League. Questi successi lo rendono un tecnico molto ambito. Il Chelsea, tuttavia, ha stilato una shortlist di almeno cinque candidati, tra cui figurano Andoni Iraola del Bournemouth e Marco Silva del Fulham, con i quali sono già stati avviati contatti.

Altri nomi considerati includono Oliver Glasner e Filipe Luís, a testimonianza di una ricerca attenta.

Dettagli delle trattative e le aspettative interne

Le trattative con Xabi Alonso stanno avanzando positivamente, ma il tecnico continua a richiedere garanzie concrete sul suo ruolo e sul piano tecnico a lungo termine prima di firmare. All'interno dello spogliatoio del Chelsea, c'è la convinzione che Alonso sia la figura giusta per riportare stabilità e controllo. Il club sembra disposto a concedergli un'importante voce in capitolo sui trasferimenti, un segnale chiaro della forte volontà di assicurarsi il tecnico spagnolo e di costruire un progetto solido attorno alla sua visione. La concorrenza resta agguerrita, ma l'attenzione è su Alonso e le sue richieste.