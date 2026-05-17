Il Como ha conquistato una vittoria fondamentale superando il Parma per 1-0 nella trentasettesima giornata di Serie A. La rete decisiva, siglata da Alberto Moreno, ha acceso le speranze della squadra di Fabregas di raggiungere una storica qualificazione in Champions League, un traguardo mai centrato prima d'ora.

Il successo, ottenuto tra le mura amiche dello Stadio Giuseppe Sinigaglia, rappresenta un passo significativo nelle ambizioni europee del club lariano, proiettandolo verso un piazzamento tra le prime quattro posizioni del campionato.

La cronaca del match

La partita ha visto il Como imporsi con determinazione. La svolta è arrivata al cinquantottesimo minuto, quando Alberto Moreno ha finalizzato un'azione, trovando la via del gol e regalando ai suoi la vittoria. Questa rete, la sua terza stagionale, ha sbloccato un risultato che fino a quel momento aveva visto i padroni di casa dominare, pur senza concretizzare.

Il Como ha infatti mostrato un netto predominio nel possesso palla e ha colpito la porta avversaria per ben due volte, prima che Moreno riuscisse a superare il portiere del Parma. La squadra ha continuato a spingere con intensità per tutta la durata dell'incontro, mantenendo alta la pressione sugli avversari.

Dettagli della partita e prospettive future

Durante il match, il Parma ha tentato di reagire, arrivando anche a segnare con Pellegrino, ma la rete è stata prontamente annullata per fuorigioco, vanificando gli sforzi degli emiliani. La solidità difensiva del Como e la sua capacità di capitalizzare le occasioni si sono rivelate determinanti per il risultato finale.

Grazie a questa preziosa vittoria, il Como si issa al quinto posto in classifica, accorciando le distanze dalla zona Champions a soli due punti. Un risultato ancora più significativo considerando che la squadra di Fabregas si trova ora davanti alla Juventus, forte degli scontri diretti favorevoli. Questo posizionamento alimenta ulteriormente il sogno di una qualificazione europea che avrebbe del clamoroso per la storia del club.