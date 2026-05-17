Una sconfitta amara per la Juventus, che nella trentasettesima giornata di Serie A è stata battuta per 2-0 dalla Fiorentina allo Stadium. Il risultato, maturato in un incontro cruciale, complica in modo significativo la corsa dei bianconeri per un posto nella prossima Champions League, mettendo sotto pressione la formazione guidata da Spalletti.

La cronaca dettagliata del match

L'incontro ha visto la Fiorentina imporsi con determinazione, trovando entrambe le reti decisive nel corso della partita. Il primo tempo si è rivelato fatale per la Juventus: al 34’ minuto, Ndour ha sbloccato il risultato, portando in vantaggio i viola con una conclusione precisa che ha lasciato impotente la difesa bianconera.

Questo gol ha dato il via a una fase di gioco intensa, con la Juventus che ha cercato di reagire, ma senza riuscire a concretizzare le proprie offensive.

Nella ripresa, nonostante gli sforzi dei padroni di casa per ristabilire la parità, la Fiorentina ha saputo gestire il vantaggio e, all'83’ minuto, ha assestato il colpo finale. È stato Mandragora a siglare la rete del raddoppio, chiudendo di fatto i giochi e spegnendo le speranze di rimonta della Juventus. La sua marcatura ha confermato la superiorità della squadra ospite in questo scontro diretto.

Le conseguenze in classifica per la Juventus

Questa sconfitta casalinga ha un peso notevole sulle ambizioni della Juventus. La rincorsa verso la qualificazione in Champions League, obiettivo primario per la squadra di Spalletti, si fa ora estremamente incerta.

Il 2-0 subito contro la Fiorentina rende la lotta per i posti europei ancora più serrata e imprevedibile, costringendo i bianconeri a un'analisi approfondita e a un immediato cambio di passo nelle ultime giornate di campionato per non compromettere le proprie aspirazioni europee.

I protagonisti e il contesto della partita

Il match, disputato il 17 maggio 2026 nello scenario dello Stadium di Torino, ha visto la Juventus tentare una reazione, ma senza la necessaria incisività per ribaltare il punteggio. I veri protagonisti della serata sono stati i marcatori della Fiorentina: Ndour, con il suo gol che ha aperto le marcature, e Mandragora, autore della rete che ha messo il sigillo sulla vittoria viola. Le loro prestazioni sono state decisive nel condannare i bianconeri a una sconfitta che potrebbe avere ripercussioni importanti sul finale di stagione della Serie A.