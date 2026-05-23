La trentottesima e ultima giornata di Serie A si accende con un confronto ad alta tensione: Cremonese-Como. La partita, in programma domenica alle 20:45 allo stadio Zini, vedrà le due formazioni scendere in campo con obiettivi diametralmente opposti e un carico di aspettative che promette novanta minuti di grande intensità. Il Como, infatti, nutre ancora il sogno di una storica qualificazione alla prossima Champions League, mentre la Cremonese punta a chiudere la stagione davanti al proprio pubblico nel migliore dei modi.

Alla vigilia dell'incontro, l'allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha caricato la sua squadra con parole significative, sottolineando la determinazione del gruppo: "Quarto posto?

La fede è l’ultima cosa che si perde". Fabregas non si è sottratto neanche alle domande sul futuro di Nico Paz, rispondendo con fermezza ai recenti interessamenti di Javier Zanetti. L'ex campione ha ribadito la posizione del club lariano: "Zanetti è stata una persona molto importante nel calcio, conosce bene le dinamiche, conosco bene Ausilio e Baccin, so che sono loro a prendere le decisioni. Alla fine Nico è un giocatore del Como al 50%, però è nostro. L’unica società che può dire qualcosa è il Real Madrid. Io so che Zanetti non lavora per il Madrid e il Como, allora bisogna portare rispetto", ha chiosato Fabregas, evidenziando la necessità di rispetto per le proprietà dei cartellini.

Le probabili formazioni in campo

Per la Cremonese, il tecnico Giampaolo sembra orientato verso un modulo 4-4-2. Tra i pali ci sarà Audero, con una linea difensiva composta da Terracciano, Bianchetti, Luperto e Pezzella. A centrocampo, spazio a Barbieri, Maleh, Grassi e Vandeputte, mentre il tandem d'attacco sarà formato da Bonazzoli e Vardy. La squadra non registra squalificati, ma dovrà fare attenzione ai diffidati Luperto e Vardy. Indisponibili per la gara Moumbagna e Baschirotto.

Il Como di Fabregas risponderà con un 4-2-3-1. Butez difenderà la porta, protetto da una retroguardia con Smolcic, Kempf, Ramon e Perrone. La mediana vedrà Da Cunha e Diao, a supporto del trio offensivo composto da Baturina, Rodriguez e Douvikas, con un'unica punta.

Anche per i lariani nessun giocatore squalificato, ma Addai e Da Cunha sono diffidati. Addai e Valle non saranno a disposizione per infortunio.

Obiettivi e quote della sfida

L'importanza della posta in palio è evidente: la Cremonese si gioca la permanenza in Serie A, mentre il Como cerca di concretizzare le ultime speranze di un piazzamento in Champions League. L'arbitro designato per dirigere l'incontro sarà Maresca di Napoli, chiamato a gestire una gara che si preannuncia ricca di emozioni e agonismo.

Le quote scommesse indicano il Como come favorito per la vittoria finale, con una quotazione di 1.57. Il successo della Cremonese è dato a 5.25, mentre un pareggio è quotato a 4.33. Il match si prospetta dunque combattuto, con i lariani determinati a sfruttare l'ultima occasione per un traguardo europeo e i padroni di casa pronti a difendere con ogni mezzo la propria categoria.