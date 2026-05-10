Il Como ha scritto una pagina indelebile della sua storia sportiva, assicurandosi per la prima volta l'accesso a una competizione europea. Questo straordinario traguardo è stato raggiunto grazie a una vittoria cruciale per 1-0 sul campo del Verona, in un incontro valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Un successo che ha coronato un percorso eccezionale, proiettando il club lariano verso orizzonti continentali mai esplorati prima.

Il gol decisivo e la svolta europea

Al Bentegodi, il Como si è imposto grazie a una rete di capitale importanza siglata dall'attaccante greco Douvikas, la sua tredicesima marcatura stagionale in campionato.

Il gol è nato da un'azione ben orchestrata: su un rilancio difensivo, Douvikas ha ricevuto palla e, con un destro diagonale preciso e furbo, ha superato l'estremo difensore avversario. Questa rete ha infranto l'equilibrio della gara, regalando ai lariani una qualificazione europea a lungo sognata.

Nonostante la retrocessione fosse ormai una certezza, il Verona ha lottato con orgoglio e determinazione, creando pericoli, specialmente in transizione. Nelle fasi iniziali, Bowie ha servito Suslov, il cui tiro è stato prontamente respinto dal portiere del Como, Butez. Il Como, pur mantenendo il possesso palla, ha faticato a rendersi pericoloso nella prima parte di gara. Solo verso il finale del primo tempo, la squadra ha aumentato il ritmo, mettendo sotto pressione la difesa scaligera.

Le scelte tecniche e la reazione in campo

Il tecnico del Como, Fabregas, non soddisfatto della prestazione del primo tempo, ha deciso di intervenire con decisione all'intervallo. Tre cambi strategici sono stati effettuati: Smolcic, Caqueret e Baturina sono subentrati al posto di Valle, Jesus Rodriguez e un altro elemento, rimasto negli spogliatoi. Queste modifiche hanno avuto un impatto immediato, con il Como che è apparso più incisivo. La squadra ha costruito una chiara palla gol con Diao, che per poco non è riuscito a siglare il raddoppio, con una deviazione che si è spenta di un soffio fuori dallo specchio della porta.

Il Verona ha tentato una reazione: Bowie ha trovato il gol in mischia, ma la rete è stata annullata per una posizione di fuorigioco di Valentini.

Il Como ha saputo resistere agli ultimi assalti avversari, difendendo con tenacia il prezioso vantaggio. Al triplice fischio finale, i giocatori e lo staff del Como hanno potuto festeggiare un successo che va ben oltre i tre punti, celebrando un traguardo storico.

Un traguardo storico per il club lariano

La vittoria ottenuta dal Como al Bentegodi rappresenta un vero e proprio traguardo storico per l'intera società e per i suoi sostenitori. Per la prima volta nella sua gloriosa storia, il club lariano si qualifica ufficialmente per una competizione europea, aprendo un nuovo capitolo e promettendo emozioni indimenticabili sul palcoscenico continentale. Questo risultato è il frutto di un lavoro costante e di una visione a lungo termine.

La direzione arbitrale dell'incontro

La direzione di gara per questa importante sfida era stata affidata a un team arbitrale esperto. Il ruolo di arbitro principale è stato ricoperto da Marco Di Bello, affiancato dagli assistenti Alessandro Lo Cicero e Filippo Bercigli. Le funzioni di quarto uomo sono state svolte da Kevin Bonacina, mentre la tecnologia VAR e AVAR è stata gestita rispettivamente da Giacomo Camplone e Federico La Penna, garantendo la massima trasparenza e correttezza nelle decisioni arbitrali.