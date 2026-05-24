Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha recentemente condiviso le sue profonde sensazioni in merito alle fasi che precedono ogni incontro. Confermando la sua costante percezione, Conte ha dichiarato: “Emozioni come sempre in ogni pre-partita”, evidenziando come il momento che precede il fischio d’inizio sia per lui sempre caratterizzato da una forte componente emotiva, un aspetto immutato nonostante l’ampia esperienza maturata nel corso degli anni. Tale dichiarazione riflette la sua dedizione e l'intensità con cui vive ogni appuntamento.

La preparazione mentale e la tensione agonistica sono, a detta di Conte, parte integrante del suo approccio alla professione di allenatore.

Ogni gara si configura come una nuova sfida, e le emozioni provate prima di scendere in campo mantengono la loro intensità, indipendentemente dal contesto. L’allenatore ha inoltre sottolineato l’importanza cruciale di mantenere elevata la concentrazione e la determinazione, fattori che considera essenziali per infondere la giusta carica e motivazione all'intera squadra. Un approccio che mira a massimizzare le performance e a preparare al meglio i calciatori per ogni sfida.

Il dialogo con il presidente Aurelio De Laurentiis

Durante lo stesso incontro, Antonio Conte ha approfondito il suo rapporto con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Ha ribadito l'esistenza di un dialogo costante e costruttivo con il vertice societario, con il quale condivide pienamente obiettivi e strategie per il futuro del club partenopeo.

Conte ha enfatizzato come la collaborazione sinergica con la dirigenza sia un elemento imprescindibile per affrontare con successo le sfide che attendono la squadra nel corso della stagione. Una visione condivisa che pone le basi per una gestione solida e proiettata agli obiettivi.

La visione di Conte per il futuro del Napoli

La scelta di Antonio Conte alla guida del Napoli si inserisce in una fase strategica di rinnovamento per il club. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha riposto piena fiducia nell’esperienza e nelle comprovate capacità del tecnico per rilanciare le ambizioni della società. Il Napoli, fondato nel 1926 e storica realtà del calcio italiano, partecipa stabilmente al campionato di Serie A e disputa le proprie partite casalinghe nell'iconico Stadio Diego Armando Maradona, uno degli impianti più significativi e capienti d’Italia.

La presenza di Conte sulla panchina azzurra è interpretata come un fattore chiave di continuità e crescita, con l’obiettivo primario di consolidare la posizione della squadra ai vertici del calcio nazionale e internazionale. Il meticoloso lavoro dell’allenatore, supportato attivamente dalla dirigenza, è volto a forgiare un ambiente altamente competitivo e motivato, fondamentale per affrontare con successo le prossime stagioni e perseguire traguardi ambiziosi. L'obiettivo è costruire una squadra capace di esprimere il potenziale, onorando storia e aspettative della tifoseria.