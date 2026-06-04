Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato su Youtube di calciomercato e iniziando con uno dei temi caldi di questi giorni, Dusan Vlahovic, ha detto: "Per molti tifosi della Juventus il suo addio è stato come una liberazione ma io mi permetto di ricordare che il serbo è stato l'unico che ha segnato dei gol con la maglia bianconera. Il classe 2000 ora è libero di andare dove vuole e confermo quanto già detto qualche giorno fa, che Vlahovic è stato offerto al Napoli che attualmente non sta scartato l'opzione. Questo perché fra l'attaccante e Max Allegri c'é un grande rapporto personale.

Poi ovviamente può sempre uscire un club in Spagna o in un altro paese europeo. Si può escludere un ritorno di fiamma fra Vlahovic e la Juventus nel momento in cui l'attaccante non dovesse trovare una squadra di suo gradimento? Nulla è impossibile ma tenderei a non considerare questa ipotesi, specie dopo le parole che ha detto Chiellini sul centravanti serbo.

Juventus, Pedullà: 'Chiellini e Spalletti parlano due lingue diverse'

Sulle vicende interne della Juventus Pedullà ha poi aggiunto: "Chiellini in questo momento è in contrapposizione con quello che pensa Spalletti e come per Comolli mi permetto di dire che parlano due lingue tecnicamente diverse. Non scendo su alcuni dettagli per non mettere in difficoltà le persone, ma non capisco tante cose.

Ad esempio perché Chiellini dice che Vlahovic avrà difficoltà a trovare una squadra in Italia? E' andato oltre, visto che non può sapere se il serbo chiederà meno qualora si presentasse un'altra società. Magari il classe 2000 pretendeva tanto economicamente perché non accettava di prendere meno di un calciatore come Jonathan David o come Openda. Quindi Chiellini forse avrebbe fatto meglio a ringraziare il calciatore per gli anni passati insieme e salutarlo".

Inter, Pedullà: 'Se Frattesi era valutato 40 milioni di euro, ora Marotta potrebbe cederlo per 25'

Infine Pedullà parlando dell'Inter ha detto: "Per Frattesi la società nerazzurra deve trovare una sistemazione che sia compatibile con la stagione vissuta con il centrocampista romano.

Questo vuol dire che fino a una stagione fa il club lombardo chiedeva 40/45 milioni di euro per il mediano, adesso io credo che Marotta potrebbe accontentarsi di 25 milioni di euro. Frattesi però non ha bisogno di pubblicità, perché altrimenti la sua situazione peggiora. E dico questo perché continuano ad accostarlo alla Roma ma Gasperini dovesse perdere Kone andrebbe su altro".