Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha ufficializzato la lista dei ventisei calciatori convocati per i prossimi Mondiali, svelando alcune sorprese e confermando le sue linee guida. L’annuncio, atteso, è arrivato il 15 maggio 2026, a circa un mese dall’esordio dei Bleus contro il Senegal, in programma a East Rutherford, nel New Jersey. Tra le decisioni più discusse, spiccano le esclusioni di Lucas Chevalier ed Eduardo Camavinga, mentre hanno trovato spazio nomi nuovi e promettenti come Robin Risser, Maxence Lacroix e Jean‑Philippe Mateta, inseriti in una rosa che punta su un mix di esperienza, talento e profondità in ogni reparto.

Per quanto riguarda il reparto dei portieri, Deschamps ha scelto di affidarsi a Mike Maignan, Robin Risser e Brice Samba. In particolare, Risser, giovane ventunenne che si è distinto come miglior portiere della Ligue 1 dopo una stagione impressionante, ha beneficiato dell'esclusione di Lucas Chevalier, il quale ha perso il suo ruolo da titolare nel Paris Saint‑Germain. Questa scelta sottolinea la volontà del CT di premiare il merito e la forma attuale dei giocatori.

In difesa, la selezione si è ampliata a nove elementi, una mossa strategica per garantire maggiore copertura e alternative tattiche. Tra le novità più significative figura Maxence Lacroix, difensore ventiseienne che ha lasciato un'ottima impressione nelle sue prime apparizioni in nazionale.

Il reparto è completato da pilastri come Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, William Saliba e Dayot Upamecano, un gruppo solido e versatile.

Centrocampo e attacco: le scelte di Deschamps

A centrocampo, la decisione più rilevante è stata l'esclusione di Eduardo Camavinga, che sta attraversando un periodo non facile al Real Madrid. Deschamps ha invece puntato su un quintetto di grande qualità ed equilibrio, composto da N’Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni e Warren Zaïre‑Emery. Questo reparto garantisce sia la capacità di recupero palla che la visione di gioco necessaria per supportare l'offensiva.

L'attacco si presenta come il vero punto di forza della squadra, con una potenza di fuoco notevole.

Il capitano Kylian Mbappé sarà affiancato da talenti come Ousmane Dembélé e Michael Olise, oltre a Marcus Thuram, Bradley Barcola, Désiré Doué, Rayan Cherki e Maghnes Akliouche. Una delle sorprese è l'inclusione di Jean‑Philippe Mateta, ventottenne attaccante che ha sostituito Hugo Ekitiké, fermato da un grave infortunio. Mateta offre un profilo fisico differente e un'ottima capacità nel gioco aereo, arricchendo le opzioni offensive a disposizione del CT.

La visione del CT e le ambizioni

Deschamps ha motivato le sue scelte sottolineando come queste siano state dettate da criteri sportivi e dalla necessità di formare un gruppo coeso e armonioso. "Ci sono decisioni difficili. È il momento in cui so che renderò qualcuno infelice", ha dichiarato il commissario tecnico, evidenziando l'importanza dell'equilibrio e delle combinazioni tra i giocatori per affrontare un torneo così impegnativo.

Ha inoltre ribadito la sua filosofia di gioco, che mira a una squadra con una forte impronta offensiva, senza però compromettere la solidità difensiva: "Non rinuncerò all’obiettivo principale, che è mettere in difficoltà gli avversari ed essere decisivi. Ma quando non abbiamo il pallone, dobbiamo essere solidi in difesa".

La composizione della rosa, che include ben nove attaccanti, riflette una continuità con le precedenti convocazioni, ma introduce anche elementi di coraggio e innovazione. Deschamps, che guiderà la nazionale per l'ultima volta in questa competizione, intende sfruttare al massimo il talento offensivo a disposizione, pur invitando alla massima cautela. "Dire ‘Siamo i migliori’ non ci farà vincere.

Bisogna stare attenti, perché il livello più alto è spietato", ha ammonito, esortando i suoi calciatori a mantenere umiltà e concentrazione. La Francia, tra le favorite per la vittoria finale, si prepara ad affrontare un girone impegnativo, con l'esordio contro il Senegal e una successiva sfida contro la Norvegia di Erling Haaland. La visione di Deschamps è chiara: presentarsi al Mondiale con una squadra equilibrata, determinata e con un forte spirito di gruppo, pronta a lottare per la terza stella.