Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha espresso grande soddisfazione e fiducia dopo la vittoria nel derby contro la Lazio, un successo che ha reso la qualificazione alla Champions League un obiettivo concreto e a portata di mano. "Abbiamo ancora novanta minuti da giocare, è un campionato straordinario con tante squadre in pochi punti, è tutto emozionante. Siamo felici perché adesso dipende da noi realizzare un traguardo che vogliamo a tutti i costi", ha dichiarato Gasperini al termine della partita, evidenziando la determinazione della sua squadra.

Il tecnico ha tuttavia invitato alla massima concentrazione, sottolineando che, nonostante l'entusiasmo, manca ancora un passo fondamentale per completare la rincorsa verso l'Europa che conta: "Non facciamoci prendere ora dall’entusiasmo, manca l’ultimo passo di questa rincorsa". Gasperini ha poi riservato parole di elogio per Gianluca Mancini, autore di una doppietta decisiva nel derby. "Oggi ha fatto una doppietta che rimarrà indelebile nella sua carriera, ma questa squadra ha sempre avuto tanti capitani che hanno saputo far integrare i nuovi. Abbiamo avuto pochissimi momenti di crisi, addirittura si pensa che il 3‑3 con la Juventus sia stato un momento di crisi, invece quella gara ci ha dato consapevolezza", ha spiegato l'allenatore, rimarcando la forza del gruppo.

Il trionfo nel derby e la leadership di Mancini

La sfida, andata in scena allo Stadio Olimpico, ha visto la Roma imporsi per due a zero sulla Lazio. Le reti che hanno sigillato la vittoria sono state firmate da Mancini, prima al quarantesimo e poi al sessantaseiesimo minuto di gioco. Questo successo cruciale ha permesso ai giallorossi di balzare al quarto posto in classifica, superando squadre importanti come la Juventus e il Como. Gasperini ha voluto evidenziare la capacità della sua formazione di mantenere la massima concentrazione, nonostante la pressione e il valore dell’avversario. "Noi siamo stati bravi a concentrarci solo sulla nostra partita, contro una Lazio di valore. Il primo tempo è stato di difficoltà, ma poi l’abbiamo sbloccata e abbiamo fatto bene", ha commentato il tecnico, analizzando la prestazione.

L'allenatore ha inoltre riflettuto sull'andamento della giornata di campionato, caratterizzata da risultati in contemporanea che hanno avuto un impatto diretto sulla classifica. "Ci auguravamo il passo falso di qualcuno, ma non potevamo saperlo e alla fine è toccato alla Juventus che giocava in casa", ha affermato. La prestazione eccezionale di Mancini, riconosciuto come un vero leader e un punto di riferimento per l'intera squadra, è stata determinante per mantenere viva e vibrante la corsa verso la prestigiosa Champions League.

La corsa Champions: il quarto posto è realtà

La vittoria nel derby ha rappresentato un segnale inequivocabile e di grande importanza per la Roma nella serrata lotta per il quarto posto, un obiettivo che rimane aperto e conteso fino all'ultima giornata di campionato.

La formazione di Gasperini ha saputo dimostrare una notevole solidità e un carattere incrollabile, elementi che si sono rivelati fondamentali in una stagione così equilibrata e ricca di colpi di scena. Il trionfo contro la Lazio, oltre a rafforzare il morale e la coesione del gruppo, ha consentito ai giallorossi di scavalcare dirette concorrenti come la Juventus e il Como, consolidando la loro posizione in piena zona Champions.

Il contributo di Mancini, già protagonista in diverse altre occasioni chiave, si conferma ancora una volta decisivo in un momento cruciale della stagione. La Roma, forte di questo risultato, dovrà ora affrontare l'ultimo impegno con la piena consapevolezza che il proprio destino europeo è interamente nelle proprie mani, come enfaticamente sottolineato dallo stesso Gasperini. La squadra è pronta a compiere l'ultimo, decisivo passo.