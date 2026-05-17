Il Napoli ha sigillato la sua partecipazione alla prossima edizione della Champions League, ottenendo una fondamentale vittoria sul campo del Pisa. L'incontro, valido per la Serie A, si è disputato il 17 maggio 2026 e ha visto la formazione partenopea imporsi in trasferta, assicurandosi così uno dei posti disponibili nella massima competizione europea per club. Questo successo all'Arena Garibaldi di Pisa rappresenta un traguardo significativo per la squadra, che ha saputo gestire la pressione e conquistare i punti necessari per raggiungere l'obiettivo stagionale, culminando un percorso di impegno e dedizione.

Le Formazioni Scelte per il Match

Le probabili formazioni, diffuse prima del fischio d'inizio, avevano già delineato le scelte tattiche. Per il Napoli, si prevedeva Meret tra i pali, una difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Olivera. Il centrocampo era atteso con Anguissa, Lobotka e Zielinski, elementi capaci di garantire equilibrio e qualità. In attacco, il tridente Politano, Osimhen e Kvaratskhelia era chiamato a concretizzare le azioni offensive, rappresentando la principale minaccia.

Il Pisa si presentava con Nicolas in porta e una linea difensiva composta da Barbieri, Canestrelli, Caracciolo e Beruatto. A centrocampo, Esteves, Marin e Valoti avevano il compito di contrastare il gioco avversario e innescare le ripartenze.

Il reparto offensivo toscano vedeva Arena, Moreo e Torregrossa come terminali, pronti a cercare la via del gol in una sfida che prometteva comunque un alto livello di agonismo.

Il Napoli Vola in Champions League

Con questa vittoria cruciale, il Napoli ha raggiunto la qualificazione matematica alla Champions League, un obiettivo di primaria importanza per la società e per l'intera tifoseria partenopea. Il risultato ottenuto in trasferta contro il Pisa permette al club di programmare con certezza la prossima stagione, potendo contare sulla partecipazione alla competizione europea più prestigiosa e remunerativa. Questo successo non è solo un riconoscimento sportivo, ma anche la conferma del lavoro svolto durante l'intera annata, consolidando la posizione del Napoli nell'élite del calcio europeo e aprendo nuove prospettive per il futuro del club.