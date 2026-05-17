La Roma ha conquistato una vittoria fondamentale nel derby della Capitale, superando la Lazio per 2-0 in una partita valida per la trentasettesima giornata di Serie A. Protagonista assoluto, Gianluca Mancini ha siglato il successo giallorosso con una decisiva doppietta.

Il primo gol è arrivato al quarantesimo minuto del primo tempo. Su un calcio d'angolo ben calibrato, Mancini ha dimostrato grande tempismo e abilità nel colpo di testa, insaccando la palla alle spalle del portiere avversario e portando in vantaggio la sua squadra.

Il raddoppio è giunto nella ripresa, al sessantaseiesimo minuto, con un'azione che ha replicato quasi perfettamente la prima rete.

Ancora una volta, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il difensore romanista è riuscito a elevarsi più in alto di tutti, superando la marcatura e battendo nuovamente l'estremo difensore laziale, consolidando il risultato.

Dettagli della partita

La partita si è disputata allo Stadio Olimpico di Roma. La Roma ha mostrato maggiore incisività sugli sviluppi dei calci d’angolo, trovando entrambe le reti con lo stesso schema vincente. Mancini si è confermato protagonista assoluto del derby, con una prestazione difensiva e offensiva decisiva.

Contesto e conseguenze

Con questa importante vittoria, la Roma rafforza significativamente la propria posizione nella serrata corsa per un posto in Champions League, un obiettivo cruciale per la stagione.

La Lazio, invece, esce sconfitta dal derby, senza riuscire a reagire con efficacia nonostante il tentativo di contenere il gioco avversario.

In un contesto più ampio, il successo giallorosso evidenzia la capacità della Roma di capitalizzare al meglio le situazioni di gioco, in particolare i calci d'angolo, rivelatisi armi vincenti. La Lazio, d'altra parte, ha pagato a caro prezzo una scarsa efficacia nelle fasi difensive, soprattutto sulle palle alte, che ha compromesso l'esito della partita.