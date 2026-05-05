Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha chiarito che l'obiettivo Champions League è nato da una decisione interna del gruppo squadra, non da una richiesta societaria. "L'obiettivo Champions ce lo siamo dato noi, non la società", ha sottolineato il tecnico, evidenziando come la spinta verso tale traguardo sia intrinseca alla determinazione di giocatori e staff. La squadra ha sempre operato con impegno costante per risultati significativi, senza pressioni esterne, rimarcando la propria autonomia. Il mister ha inoltre evidenziato una crescita costante durante la stagione, culminata nella capacità di competere ai massimi livelli.

La corsa Atalanta in Europa

L'Atalanta è in lotta per un posto tra le prime quattro della Serie A, che garantirebbe l'accesso diretto alla prossima Champions League. Gasperini ha insistito che il gruppo ha sempre creduto fermamente in tale obiettivo, lavorando con dedizione quotidiana e senza farsi influenzare da aspettative esterne. "Abbiamo sempre pensato al quarto posto come un traguardo possibile grazie al lavoro quotidiano", ha spiegato il tecnico, sottolineando la mentalità proattiva della squadra. Il percorso della formazione bergamasca è stato contraddistinto da prestazioni convincenti e una mentalità vincente, elementi che hanno permesso all'Atalanta di mantenere un'elevata competitività fino alle battute finali.

L'unità del gruppo e la fiducia nei propri mezzi sono determinanti per le sfide decisive.

Il contesto della lotta Champions

Nel contesto della lotta per il quarto posto, Gasperini ha espresso considerazioni su protagonisti del campionato, menzionando il valore di calciatori come Dybala e Soulé. Il tecnico ha riaffermato la sua fiducia nelle potenzialità della sua squadra, lavorando per mantenere alta la concentrazione. La corsa alla Champions League vede coinvolte diverse compagini, ma l'Atalanta si presenta con solida consapevolezza delle proprie capacità e la volontà di conquistare un traguardo storico per il club.

La determinazione e la coesione del collettivo guidato da Gasperini sono un elemento chiave in questa volata finale. In un contesto serrato, dove ogni punto può rivelarsi decisivo, la qualificazione alla massima competizione europea per club rimane l'obiettivo primario.