Un duro colpo scuote la stagione della Cremonese: il difensore Federico Baschirotto è costretto a chiudere anticipatamente il campionato a causa di un grave infortunio muscolare. La notizia, giunta il 7 maggio 2026 alle ore 19:18, ha confermato che gli accertamenti strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore hanno evidenziato una lesione di alto grado al retto femorale. Questa diagnosi, purtroppo, rende il suo recupero completamente incompatibile con le ultime tre giornate di campionato, escludendolo definitivamente dal campo per il resto della stagione e compromettendo le speranze della squadra.

L'assenza di Baschirotto rappresenta una perdita di enorme portata per il tecnico Marco Giampaolo. Il difensore, uscito visibilmente malconcio dalla recente e sfortunata sfida contro la Lazio, non potrà essere a disposizione proprio nel momento più delicato e cruciale dell'intera annata sportiva per la formazione lombarda. La Cremonese, infatti, si trova ad affrontare una situazione di classifica estremamente complessa e precaria, con la partita contro il Pisa, in programma allo Zini, che assume i contorni di uno scontro diretto fondamentale e decisivo per la salvezza. Attualmente, il Lecce dista quattro punti in classifica, e con sole tre giornate rimanenti, il tempo a disposizione per recuperare il terreno perduto è ormai estremamente esiguo.

Le implicazioni dell'infortunio sul finale di stagione

La lesione di alto grado al retto femorale subita da Baschirotto è una tegola pesantissima per la formazione grigiorossa. Il difensore, considerato un punto di riferimento insostituibile e uno dei giocatori più esperti e migliori dell'intera retroguardia, non potrà offrire il suo prezioso contributo in un finale di stagione che si preannuncia drammatico e ad alta tensione. La sua assenza priverà la difesa di un elemento fondamentale, non solo per la sua solidità fisica e la sua capacità di marcatura, ma anche per la sua leadership e la sua abilità nel guidare e organizzare il reparto arretrato.

La gara contro il Pisa, in questo scenario già di per sé complicato, assume ancora maggiore importanza, configurandosi come una vera e propria ultima spiaggia per le residue speranze di permanenza nella massima categoria.

La classifica impone alla Cremonese una rimonta che, a questo punto avanzato del campionato, appare quasi disperata, rendendo ogni punto e ogni prestazione ancora più vitali e determinanti. La squadra dovrà necessariamente trovare nuove risorse, sia sul piano tecnico che su quello mentale, e soluzioni tattiche innovative per sopperire all'assenza del suo pilastro difensivo e tentare l'impresa di raggiungere la salvezza, un obiettivo che ora sembra ancora più arduo.