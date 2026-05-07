L'opinionista Luca Gramellini ha analizzato il momento estremamente delicato che sta vivendo la Juventus e quello che potrebbe essere il futuro della società bianconera in sede di calciomercato: "Sarà un'estate difficile, soprattutto alla luce del fatto che oggi la Juventus non è in grado di dare garanzie a nessun top player. E con top player non mi riferisco solo ai numeri uno del calcio moderno, ma anche a quei calciatori che oggi stanno entrando nella loro seconda fase della carriera, ma che comunque pretendono dal club di appartenenza di disputare la Champions League.

Un qualcosa che la Juventus, fino a sabato poteva garantire ma che dopo la gara con il Verona non può più permettersi. Mancano 3 settimane alla fine del campionato e lo stesso numero di gare ma il club bianconero non può garantire nulla. Il problema però è che il tempo scorre e certi giocatori hanno fretta di capire quale sarà il loro futuro ma la Juventus attualmente non è la squadra che garantisce questa stabilità"

Juventus, Gramellini duro con Cambiaso: 'Spero venga messo sul mercato'

Gramellini ha poi dedicato una parte del suo intervento ad Andrea Cambiaso: "Il giocatore ha parlato dopo la gara con l'Hellas Verona, confermando di essere totalmente inaffidabile. Spero di non vederlo più con la maglia bianconera addosso e che il club faccia di tutto in estate per cederlo al miglior offerente.

Dico questo perché un elemento che ha quella mentalità non può indossare la casacca bianconera. Lo dico con la morte del cuore perché ho sempre ritenuto Cambiaso un calciatore moderno e quindi potenzialmente molto forte. In lui vedevo doti come l'orientamento del corpo, la capacità di utilizzare entrambi i piedi e la facoltà di interpretare diversi ruoli in mezzo al campo. Qualità che un grande giocatore deve avere. Il problema è che gli mancano qualità fondamentali come determinazione, cattiveria, fame e grinta. Quindi, dispiace dirlo, ma secondo il mio punto di vista deve lasciare la Continassa".

Cambiaso e le parole che hanno fatto infuriare i tifosi

Le parole che hanno infastidito Gramellini e tanti tifosi della Juventus dette da Cambiaso sono arrivate nel post col Verona e ai microfoni di Sky Sport: "Non è questione di distrazione ma di percezione del pericolo. Purtroppo ne abbiamo concessi parecchi quest’anno e i dati parlano chiaro. Dobbiamo restare sereni e tranquilli, consapevoli che dobbiamo vincere le altre tre partite".