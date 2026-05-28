Il giornalista Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale dipinge uno scenario tutt'altro che sereno all'interno della Juventus: "Molti parlano di questo famigerato summit che andrà in scena fra i dirigenti del club e l'allenatore e che dovrebbe servire per conciliare le parti. Ma secondo me non c'é proprio un bel niente da conciliare, perché mi è arrivata voce che dopo il derby col Toro, Spalletti e Comolli sono arrivati quasi alle mani. I due sono andati muso a muso e in quel frangente c'era anche Modesto, che si è preso la sua dose di rimbrotti.

Il toscano era furente e quello che ha detto Comolli l'altro giorno, a quella piccola schiera di giornalisti che si è scelto il francese, di certo non è andato a genio al tecnico".

Divergenze totali fra Spalletti e Comolli: Chirico spiega la situazione

Ancora Chirico: "Non c'é niente da conciliare nella Juventus, c'é solo da prendere decisioni drastiche, perché Spalletti e Comolli non vanno assolutamente d'accordo. E questo non vale esclusivamente per quanto avvenuto nel passato ma anche per quello che sta accedendo nel presente. Faccio un esempio: Alisson aveva dato il suo consenso a trasferirsi a Torino, chi doveva trovare l'accordo con il Liverpool? Comolli, che invece non è stato in grado di chiudere la trattativa e si è fatto proporre al posto del brasiliano Mamardashvili.

Un altro esempio? Douglas Luiz: Spalletti ha detto al dirigente francese, vero e proprio deus ex machina della Juve, di lasciarglielo provare. Una richiesta respinta al mittente, perché la società deve fare cassa. Cosi come la questione in ballo di Dusan Vlahovic: Spalletti vorrebbe che rinnovassero perché sa che la Juve non può prendere attaccanti forti, ma Comolli non è disposto ad andare oltre i 4 e mezzo per lo stipendio. Quindi la questione non andrà oltre".

Juve, i tifosi rispondono a Chirico

Le parole di Chirico hanno acceso la discussione sul web e tra i suoi sostenitori: "Come si può gestire la Juve cosi? Ma con che criterio questi personaggi sono stati messi alla guida di un club così glorioso?" si domanda un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Sto rivivendo il periodo da incubo del duo Cobolli-Secco dove indecisionismo e incapacità regnava incontrastate. La Juve è finita con il colpo di stato che ha defenestrato Andrea.....Vedremo gli altri vincere molto a lungo senza neanche fargli il solletico".