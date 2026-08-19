Il mercato entra nel vivo e torna a muovere alcuni dei nomi più importanti del panorama internazionale. Il Barcellona avrebbe incassato il no dell'Atletico Madrid per Julian Alvarez e sarebbe pronto a concentrare le proprie attenzioni su Lautaro Martinez, con un'offerta da 100 milioni di euro che potrebbe mettere in difficoltà l'Inter. In Italia, invece, la Juventus rischia di dover affrontare la concorrenza del Newcastle per Franck Kessié, mentre Milan e Como continuano a discutere per Samuele Ricci, con l'Atalanta momentaneamente defilata.

Barcellona-Lautaro, pronti 100 milioni dopo il no per Alvarez

Secondo le ultime indiscrezioni rivelate dal giornalista Gerard Romero, l'Atletico Madrid avrebbe respinto le avance del Barcellona per Julian Alvarez. Il centravanti argentino sarebbe infatti considerato un elemento assolutamente intoccabile da Diego Simeone, intenzionato a puntare ancora sul sudamericano. Una chiusura che avrebbe spinto il club blaugrana a cambiare obiettivo e a concentrare con maggiore decisione le proprie attenzioni su Lautaro Martinez. L'attaccante dell'Inter era già stato accostato al Barcellona nei giorni scorsi, ma adesso la pista potrebbe assumere contorni decisamente più concreti. Secondo quanto trapela, i catalani sarebbero infatti pronti a mettere sul piatto ben 100 milioni di euro per convincere l'Inter a privarsi del proprio capitano.

Una proposta di questo livello potrebbe inevitabilmente far riflettere Marotta e la dirigenza nerazzurra, chiamati a valutare se resistere all'assalto o prendere in considerazione una cessione destinata a modificare gli equilibri offensivi della squadra.

Juventus, Kessié nel mirino del Newcastle. Ricci, dialogo Milan-Como

Resta aperta anche la questione Franck Kessié. Secondo quanto riferito su X dal giornalista Mirko Di Natale, la Juventus potrebbe presto dover affrontare la concorrenza del Newcastle per il centrocampista ivoriano, ex Milan e attualmente svincolato. Il club inglese dispone di importanti risorse economiche e potrebbe quindi avere argomenti convincenti per battere la concorrenza bianconera.

Sullo sfondo restano anche alcuni club sauditi, ma Kessié non sembrerebbe particolarmente interessato a tornare in Arabia dopo l'esperienza con l'Al-Ahli.

Nel frattempo, secondo Alfredo Pedullà, Milan e Como sarebbero in dialogo aperto per definire la formula del possibile trasferimento di Samuele Ricci. La trattativa sarebbe aperta da domenica e i contatti proseguirebbero per trovare la soluzione giusta. Per il momento, invece, l'Atalanta avrebbe deciso di fermarsi, lasciando rossoneri e lariani a confrontarsi sul futuro del centrocampista.