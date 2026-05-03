La Juventus ha subito una sconfitta inattesa e amara allo Stadium, perdendo per 1-0 contro l'Hellas Verona in un incontro valido per la venticinquesima giornata di Serie A. Questo risultato ha rappresentato un duro colpo per i bianconeri, che non sono riusciti a consolidare la propria posizione nella cruciale zona Champions League. La partita si è svolta nonostante i chiari avvertimenti del tecnico Luciano Spalletti, che aveva esortato la squadra a puntare in alto: “Se pensi al quarto posto ti comporti da squadra che vuol difendere qualcosa, se pensi alla Champions ti comporti da squadra che vuol dimostrare qualcosa”.

Le dichiarazioni pre-partita di Spalletti

Alla vigilia dell'incontro contro il Verona, formazione che era già retrocessa, Spalletti aveva enfatizzato l'importanza di un approccio mentale adeguato. Aveva chiarito che la sfida non era una mera questione matematica, ma piuttosto una questione di "livello" da esprimere in campo, insistendo sulla necessità per la squadra di mantenere "attenzione e volontà di allenarsi" con costanza.

Sul fronte degli effettivi a disposizione, l'allenatore aveva fornito rassicurazioni importanti riguardo a Kenan Yildiz. Aveva spiegato che il giovane talento aveva superato una "piccola infiammazione" e che gli ultimi allenamenti lo avevano visto in ottima forma, senza avvertire alcun dolore.

Spalletti aveva sottolineato l'importanza del giocatore, affermando: "sa quanto è importante e noi vogliamo che ci sia, non abbiamo dubbi sulla sua presenza".

Anche per quanto concerne Dusan Vlahovic, reduce da un infortunio, Spalletti aveva offerto un quadro positivo. Aveva precisato che, nonostante avesse subito un infortunio "di quelli belli", il giocatore era comunque a disposizione, sebbene le tempistiche del suo pieno impiego sarebbero state da valutare. Il tecnico aveva espresso grande fiducia nel futuro di Vlahovic, evidenziando il suo "grande entusiasmo" negli allenamenti, il suo carattere da professionista e le sue "giocate che mancano alla squadra", considerandolo un elemento potenzialmente "utile in vista di queste ultime quattro partite".

L'esito del match e la classifica aggiornata

L'Hellas Verona ha compiuto l'impresa di espugnare lo Stadium, ottenendo una vittoria per 1-0 che ha deciso l'incontro. La rete decisiva è stata siglata da Bowie al trentacinquesimo minuto di gioco, portando in vantaggio i gialloblù e lasciando la Juventus senza gol in questa partita casalinga. Questa sconfitta ha rappresentato per i bianconeri una chiara occasione mancata per consolidare la propria posizione e rafforzare le proprie ambizioni di qualificazione alla Champions League.

In seguito a questo risultato, la classifica aggiornata di Serie A vede l'Inter saldamente in testa, seguita da Napoli, Milan e Juventus. L'Hellas Verona, nonostante il prestigioso successo esterno, rimane nelle posizioni di coda della graduatoria, con diciannove punti, confermando la sua retrocessione.