L'Atalanta non è riuscita a superare il Genoa in una partita che si è conclusa senza reti, confermando il momento difficile della formazione bergamasca. La squadra di casa ha creato diverse occasioni, ma si è scontrata con l'ottima prestazione del portiere Bijlow e con la sfortuna, culminata nella traversa colpita da Raspadori nella ripresa. Il pareggio a reti inviolate lascia l'Atalanta con soli due punti raccolti nelle ultime quattro giornate, rendendo quasi impossibile la risalita dal settimo posto in classifica per la rincorsa europea. Il Genoa, già salvo, ha festeggiato il punto ottenuto sotto il settore ospiti, dopo una gara giocata con attenzione e senza rischiare eccessivamente.

Occasioni mancate e la crisi di idee

La partita ha preso il via con un botta e risposta tra Vitinha, che su sponda di Colombo ha incrociato debolmente da dentro l'area, e Krstovic, il quale però non è riuscito a impensierire Bijlow. Il tridente offensivo dell'Atalanta ha faticato a trovare spazi, mentre Vitinha si è visto deviare in corner da Djimsiti una potenziale occasione da gol. Anche De Ketelaere ha provato a sorprendere Carnesecchi, ma il suo mancino è stato bloccato in due tempi dal portiere ospite. Nel secondo tempo, la pressione dell'Atalanta è aumentata: Ederson e Raspadori hanno avuto due chiare occasioni, ma non sono riusciti a concretizzare. Krstovic ha impegnato ancora Bijlow, mentre Raspadori ha colpito la traversa con un tiro a giro, sfiorando il vantaggio per i padroni di casa.

L'ultima occasione è arrivata al 95', quando Ederson ha calciato alto sopra la traversa, sancendo lo 0-0 finale.

Genoa solido, Atalanta in difficoltà

Il Genoa, già matematicamente salvo, si è presentato a Bergamo con l'obiettivo di ottenere almeno un punto e ci è riuscito grazie a una prestazione attenta e ordinata. I liguri hanno festeggiato il risultato sotto il settore ospiti, consapevoli di aver raggiunto il traguardo stagionale. L'Atalanta, invece, deve fare i conti con una crisi di idee e di risultati che si protrae da diverse settimane. La squadra di Palladino è rimasta a meno sette dal Como, con tre partite ancora da disputare, e la rincorsa europea si fa sempre più complicata.

Il cammino europeo si complica

Negli ultimi turni, l'Atalanta ha raccolto soltanto due punti, mostrando difficoltà sia nella costruzione del gioco che nella finalizzazione. Il pareggio contro il Genoa rappresenta un ulteriore passo falso in una fase cruciale della stagione. Dall'altra parte, il Genoa ha confermato la propria solidità difensiva e la capacità di ottenere risultati anche contro avversari sulla carta più quotati. Con tre giornate ancora da giocare, la lotta per le posizioni europee resta aperta, ma per l'Atalanta la strada si fa sempre più in salita, con la rincorsa europea che si complica ulteriormente.