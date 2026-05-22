È ufficiale: Michael Carrick è il nuovo allenatore del Manchester United. Il club di Old Trafford ha annunciato oggi l'ingaggio dell'ex centrocampista inglese, quarantquattrenne, con un contratto biennale e un'opzione per una stagione aggiuntiva. L'accordo potrà estendersi fino al giugno 2029, segnando così una nuova era per la panchina dei Red Devils.

Carrick, che ha indossato la prestigiosa maglia dello United per ben dodici anni, fino al 2018, fa il suo ritorno da protagonista a Manchester. Non è la sua prima esperienza in panchina, avendo già ricoperto il ruolo di tecnico ad interim in passato.

La società ha scelto di puntare su di lui dopo un'attenta valutazione di diversi candidati, riconoscendogli la profonda capacità di incarnare i valori storici del club e di costruire una cultura vincente all'interno dello spogliatoio.

Il Ritorno di Carrick e i Successi Recenti

Durante la sua più recente esperienza come allenatore ad interim, Carrick ha dimostrato di saper rivitalizzare la squadra, infondendo nuovo entusiasmo e ottenendo risultati concreti. Sotto la sua guida, il Manchester United ha registrato un impressionante bilancio di undici vittorie e tre pareggi in sedici partite ufficiali. Tra questi successi spiccano affermazioni di rilievo contro avversari storici come Manchester City, Arsenal, Aston Villa e Liverpool.

Questi risultati eccezionali hanno permesso ai Red Devils non solo di assicurarsi il ritorno nella prestigiosa Champions League, ma anche di garantire almeno il terzo posto in classifica nella Premier League, ancor prima dell'ultima giornata di campionato. Un traguardo significativo che testimonia l'impatto immediato del tecnico sulla performance del team.

La nomina di Carrick ha ricevuto il pieno sostegno e l'approvazione sia del direttore sportivo Jason Wilcox, che ha evidenziato la perfetta sintonia del tecnico con la filosofia e l'identità del club, sia dei massimi vertici societari, tra cui Sir Jim Ratcliffe e la famiglia Glazer. La dirigenza ha voluto premiare la sua comprovata abilità nel ricostruire il morale della squadra e nel conseguire risultati tangibili in un lasso di tempo relativamente breve.

Visione e Obiettivi per il Futuro

Commentando la sua nomina, Michael Carrick ha espresso grande soddisfazione e una chiara determinazione: “Sono pieno di orgoglio e ambizione, pronto a proseguire insieme questo percorso e a lottare di nuovo per i più grandi traguardi”. Con queste parole, il tecnico inglese si prepara a guidare il Manchester United verso nuove e stimolanti sfide, con l'obiettivo dichiarato di riportare il club ai vertici del calcio inglese ed europeo.

Il nuovo incarico di Carrick rappresenta una scelta strategica che coniuga continuità e rinnovamento per il Manchester United. L'intento è quello di consolidare i progressi e il buon momento mostrati nella seconda parte della stagione, costruendo al contempo un progetto tecnico solido e duraturo. Un progetto che sia pienamente in linea con la gloriosa tradizione e le elevate ambizioni della società di Old Trafford, proiettandola verso un futuro di successi.