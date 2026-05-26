Rafael Leao, attaccante del Milan, ha affidato ai social un messaggio intenso dopo la mancata qualificazione dei rossoneri alla Champions League. Il portoghese ha descritto il periodo come particolarmente impegnativo, a livello fisico e psicologico.

"È stato un periodo che ha messo alla prova il mio stato fisico e psicologico al massimo, e solo coloro che l'hanno vissuto da vicino sanno quanto sia stato difficile per me", ha scritto Leao.

Nel suo messaggio, Leao ha ringraziato chi gli è stato vicino e ha lavorato per cambiare la direzione della squadra.

Ha poi augurato al Milan di tornare a vincere la prossima stagione. Queste parole, per molti, lasciano intendere un possibile addio, senza fornire dettagli sul proprio futuro.

L'impatto della mancata Champions sul Milan

La mancata qualificazione alla Champions League ha avuto un impatto significativo sull'ambiente Milan. Il club riflette ora sulle strategie future, tecniche e societarie. Leao, con contratto fino al 2028 e un ingaggio di 7 milioni (bonus inclusi), è tra i protagonisti di questa fase incerta. Il suo futuro appare indefinito; la società valuterà offerte anche inferiori alla clausola rescissoria da 170 milioni. La delusione per il mancato obiettivo europeo si riflette sull'umore generale.

Futuro rossonero: tra mercato e panchina

Analisi recenti suggeriscono che la mancata qualificazione alla Champions League potrebbe portare a importanti cambiamenti nella rosa e nello staff tecnico del Milan. Diversi giocatori, incluso Leao, sono al centro di voci di calciomercato, con società straniere che avrebbero già manifestato interesse. Anche la posizione dell'allenatore Massimiliano Allegri è considerata in bilico, con la proprietà chiamata a valutare la guida tecnica. Il club dovrà prendere decisioni strategiche per rilanciare le ambizioni e tornare competitivo.

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