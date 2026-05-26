Cesc Fàbregas guarda con serenità al futuro europeo del Como 1907 e, in conferenza stampa, ha affrontato anche il tema legato a Nico Paz, il cui destino potrebbe intrecciarsi con quello del club lombardo.

"Sono tranquillo. Parliamo con il Real e vediamo che succede", ha dichiarato il tecnico spagnolo, facendo riferimento ai contatti con il Real Madrid.

Fàbregas ha poi spiegato che il confronto interno alla società è già iniziato, pur mantenendo il massimo riserbo sulla situazione del giocatore argentino.

"Abbiamo già iniziato a parlarne al nostro interno e su questo punto meno parlo, meglio è.

Non posso dire niente su Nico Paz, né come uomo, né come giocatore. Nell'ultima partita si vedeva quanto ci teneva ma ora lasciamo lavorare chi di dovere", ha concluso.

Il futuro di Nico Paz al centro delle attenzioni

Le dichiarazioni di Fabregas giungono nel pieno delle voci di mercato che circondano il giovane centrocampista argentino. Nico Paz ha infatti attirato l’attenzione di numerosi club importanti, ma parrebbe scontato un suo ritorno al Real Madrid. L'allenatore del Como ha scelto una strategia prudente, evitando di commentare apertamente le trattative e rimandando ogni decisione definitiva ai vertici societari.

Il ruolo decisivo di Nico Paz nella stagione del Como

Nico Paz è stato indubbiamente uno dei principali artefici della straordinaria stagione del Como, contribuendo in maniera determinante al raggiungimento della qualificazione in Champions League.

La sua rapida crescita e l'impatto significativo sul campo hanno reso inevitabile che il suo nome venisse accostato a club di maggiore prestigio.

La clausola di recompra del Real Madrid

Il Real Madrid ha preso la decisione di esercitare la clausola di recompra prevista nel contratto di Nico Paz. Per formalizzare l’operazione, il club spagnolo ha un termine massimo di due settimane a partire da lunedì. Il costo stimato per il riacquisto del giocatore si aggira intorno ai nove milioni di euro, una cifra considerata particolarmente vantaggiosa per assicurarsi un talento emergente della Serie A che ha dimostrato grandi potenzialità.

La scelta del club madrileno non è legata all’esito di eventuali processi elettorali interni, ma dipenderà anche dalle valutazioni e dalle strategie del nuovo allenatore.

Indipendentemente da queste dinamiche, il ritorno di Paz al Real Madrid appare ormai imminente. Ciononostante, il Como mantiene un forte interesse a trattenere il giocatore, considerandolo un elemento chiave per il proprio ambizioso progetto europeo e cercando di trovare una soluzione che possa soddisfare tutte le parti coinvolte.