Il Lecce si prepara intensamente per l'imminente sfida di sabato sera contro la Juventus, svolgendo un allenamento mattutino presso il centro sportivo di Martignano. La notizia più rilevante riguarda il recupero di due elementi chiave: l'attaccante zambiano Banda e il terzino portoghese Danilo Veiga. Entrambi hanno partecipato a parte del lavoro in gruppo, confermando la loro disponibilità per la cruciale gara. Questo parziale rientro in squadra è stato monitorato attentamente, con segnali positivi già emersi dalle sedute precedenti, che indicavano un progressivo miglioramento delle loro condizioni fisiche.

Permane invece l'indisponibilità di altri giocatori importanti per la formazione salentina. Hanno continuato a svolgere un lavoro differenziato Berisha, Fofana, Gaspar e Sottil, i quali non saranno quindi a disposizione del tecnico per l'incontro. La loro assenza, seppur già nota, richiede al mister di affidarsi pienamente agli elementi recuperati e al resto della rosa per affrontare al meglio l'impegno contro i bianconeri.

Le scelte tattiche e la formazione

Durante la seduta di allenamento, anche l'israeliano Gandelman ha svolto un lavoro specifico, che lo proietta con maggiore probabilità verso un posto in panchina. Il tecnico Eusebio Di Francesco sembra intenzionato a confermare lo stesso schieramento tattico che ha portato alla convincente vittoria sul campo del Pisa.

Questa scelta sottolinea la volontà di mantenere la continuità e la fiducia nel modulo e negli interpreti che hanno dimostrato di funzionare. In attacco, il ruolo di terminale offensivo sarà affidato a Cheddira, punto di riferimento per la manovra offensiva giallorossa. Accanto a lui, il giovane Camarda è destinato a partire dalla panchina, pronto a subentrare e a dare il suo contributo nella parte finale del match, offrendo una soluzione in più a gara in corso.

L'entusiasmo del Via del Mare

Nel frattempo, l'attesa per la partita di sabato sera è palpabile e si riflette nell'andamento della vendita dei biglietti. Prosegue a ritmo sostenuto la corsa ai tagliandi, con il Via del Mare che si avvia verso l'ennesimo sold out stagionale.

Questo dato conferma il grande entusiasmo e il forte legame tra la squadra e i suoi tifosi, pronti a riempire lo stadio e a sostenere il Lecce in un appuntamento di grande prestigio e importanza. L'atmosfera che si preannuncia sarà, come di consueto, quella delle grandi occasioni, con il pubblico salentino che si prepara a spingere i propri beniamini contro una delle squadre più blasonate del campionato.