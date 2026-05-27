La Red Bull Arena di Lipsia ospita la finale di Conference League, una sfida inedita tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Per entrambe le squadre, l'incontro rappresenta l'opportunità di conquistare il primo trofeo europeo.

Il Crystal Palace, guidato da Oliver Glasner, parte con i favori del pronostico. Glasner, vincitore dell’Europa League con l’Eintracht quattro anni fa, dirigerà la sua ultima partita sulla panchina londinese. Tra i protagonisti spicca Ismaila Sarr, trascinatore della squadra: ha segnato in tutte le partite dai quarti di finale ed è il capocannoniere della competizione con nove reti.

Il Rayo Vallecano insegue il sogno europeo

Sul fronte spagnolo, il Rayo Vallecano si affida al talento di Alemao. L'attaccante è stato decisivo nella doppia semifinale contro lo Strasburgo, segnando all’andata e al ritorno. La formazione madrilena, alla sua prima finale europea, mira a scrivere una pagina indimenticabile.

La stagione europea ha già visto il trionfo dell’Aston Villa in Europa League. Il calcio inglese punta a consolidare la propria supremazia: un successo del Crystal Palace porterebbe alla Premier League due trofei europei quest'anno, mentre l’Arsenal si prepara per la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain.

Scontri tra tifosi prima della finale

La vigilia della partita è stata segnata da tensione a Lipsia.

Martedì sera, circa trecento tifosi del Rayo Vallecano si sono scontrati con sostenitori del Crystal Palace seduti all’esterno di alcuni ristoranti, lanciando bottiglie e arredi urbani. Le forze dell'ordine sono intervenute anche in un secondo episodio, quando una sessantina di tifosi inglesi hanno provocato gli spagnoli. Due persone sono state fermate e due agenti hanno riportato lievi ferite. Oltre trecento persone sono state identificate.

Nonostante gli incidenti, l'attesa per la finale resta altissima. Entrambe le squadre sono pronte a giocarsi tutto per conquistare il primo titolo europeo, in una serata che promette emozioni e spettacolo alla Red Bull Arena di Lipsia.