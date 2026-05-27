Il nome di Bremer per la difesa dell’Inter è tutt’altro che una novità; qualche anno fa, prima di approdare alla Juventus, il centrale brasiliano fu ad un passo dal vestire la maglia nerazzurra. La trattativa, che sembrava ad un passo dalla chiusura, si risolse in un nulla di fatto con tanto di beffa per i tifosi considerando il passaggio alla sponda bianconera di Torino. Dopo 4 stagioni non proprio esaltanti - anche a causa di copiosi e gravi infortuni - il difensore sembra essere finito nuovamente sul taccuino della dirigenza interista in vista di un rifacimento necessario del reparto difensivo.

Gleison Bremer in nerazzurro dopo la beffa di 4 anni fa: sondaggi con l’entourage e ostacolo clausola

L’attuale contratto che lega Gleison Bremer alla Juventus prevede una clausola rescissoria di ben 58 milioni di euro; cifra improponibile per la dirigenza dell’Inter che però, stando a quanto riportato da La Stampa, avrebbe avviato dei contatti con l’entourage del calciatore brasiliano al fine di comprendere i margini di un’eventuale trattativa. “La Juve potrebbe essere costretta ad accontentarsi anche di molto meno”, si legge sul quotidiano a proposito delle quotazioni al ribasso in riferimento al possibile prezzo del cartellino di Gleison Bremer per un’eventuale cessione.

Per ora siamo nel merito delle indiscrezioni; in ogni caso l’eventuale interesse dell’Inter per Gleison Bremer della Juventus non andrebbe ad intaccare gli altrettanto ipotetici assalti a Muharemovic del Sassuolo e Solet dell’Udinese.

Entrambi piacciono da tempo alla dirigenza nerazzurra e per il tanto chiacchierato restyling in difesa è chiaro che più nomi vengano iscritti alla lista dei possibili nuovi acquisti.

Provedel come vice Josep Martinez: l’idea dell’Inter per la difesa dei pali

Capitolo nuovo portiere; come detto per la difesa, anche in questo caso c’è la certezza di novità in arrivo ma con tutto ancora in via di definizione. E’ più che plausibile l’addio di Yann Sommer e la ‘promozione’ di Josep Martinez a portiere titolare dell’Inter per la prossima stagione. In quest’ottica, spunta il nome di Provedel come possibile vice dell’estremo difensore spagnolo. L’attuale portiere della Lazio attende notizie in relazione al suo futuro, soprattutto in vista del cambio in panchina con l’addio di Maurizio Sarri e l’arrivo di Gattuso. A quest’ultimo spetta forse l’ultima parola o comunque un parere decisivo rispetto ad un possibile trasferimento dell’estremo difensore italiano.