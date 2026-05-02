L'Udinese ha superato il Torino con un netto 2-0 al Bluenergy Stadium, conquistando tre punti fondamentali per avvicinarsi all'obiettivo stagionale. I friulani hanno dominato la gara, sbloccando il risultato nel recupero del primo tempo con Ehizibue e raddoppiando nella ripresa grazie a Kristensen. Una vittoria che consolida il decimo posto in classifica per la squadra di Runjaic, mentre il Torino incassa il terzo ko sotto la gestione D'Aversa, faticando a trovare la reazione.

La giornata al Bluenergy Stadium si è aperta con un commovente minuto di silenzio in memoria delle vittime del terremoto del Friuli del 1976 e di Alex Zanardi.

Sul campo, il Torino ha iniziato con maggiore intraprendenza, sfiorando il vantaggio al 4' con Simeone, la cui conclusione è stata respinta d'istinto da un superlativo Okoye. L'Udinese ha reagito al 12' con un tiro di Kabasele deviato in angolo. Al 24', i bianconeri hanno trovato la rete con Zaniolo, ma il VAR ha annullato per posizione irregolare. Il fantasista Zaniolo si è dimostrato il più ispirato, creando costantemente pericoli: al 32' ha superato Ebosse in velocità, ma il suo sinistro, destinato all'angolino, è stato deviato in corner da Coco.

Ehizibue e Kristensen firmano il successo bianconero

Il gol che ha sbloccato il match è giunto al 46' del primo tempo, nell'unico minuto di recupero: dopo un'azione insistita sulla sinistra e un batti e ribatti in area granata, la sfera è giunta a Ehizibue che, con la punta del piede, ha insaccato la rete.

Per il difensore olandese si tratta della seconda marcatura consecutiva dopo quella realizzata contro la Lazio. Nella ripresa, l'Udinese ha chiuso i conti al 51': su calcio d'angolo battuto da Miller, Kristensen, capitano di giornata, ha staccato imperiosamente di testa, superando Paleari e siglando il raddoppio. Il Torino ha tentato di invertire la rotta con i cambi di D'Aversa, ma la manovra offensiva è rimasta sterile, con Okoye praticamente inoperoso. Al 20' della ripresa, Ekkelenkamp ha sciupato un buon assist di Zaniolo, calciando debolmente su Paleari. Sul finale, ancora Zaniolo ha cercato la gloria personale con una staffilata a fil di palo, ma il risultato non è più cambiato fino al fischio finale.

Udinese consolida il decimo posto, Torino in difficoltà

Con questa vittoria, l'Udinese si insedia al decimo posto in classifica, a 47 punti, a soli tre lunghezze dall'obiettivo stagionale dichiarato dei 50 punti. I friulani mostrano una chiara crescita nelle ultime settimane, confermando la solidità difensiva e l'efficacia in attacco. Per il Torino, invece, la sconfitta rappresenta il terzo ko da quando D'Aversa siede sulla panchina granata, lasciando la squadra al 13° posto con 41 punti. Le due reti subite riportano la difesa granata ad essere la seconda più battuta del campionato, superata solo dal Pisa. La squadra di D'Aversa dovrà ritrovare compattezza e incisività per le prossime sfide.

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