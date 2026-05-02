Il nome di Nathan Aké potrebbe diventare uno dei più caldi del prossimo mercato estivo, soprattutto per quanto riguarda la Serie A. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Manchester City avrebbe deciso di inserire il difensore olandese nella lista dei partenti, aprendo così a una possibile cessione già nelle prossime settimane. Una notizia che inevitabilmente ha attirato l’attenzione di diversi top club italiani, pronti a cogliere un’occasione che, per esperienza e qualità del giocatore, appare estremamente interessante.

Classe 1995, centrale affidabile e con grande esperienza internazionale, Aké viene oggi valutato attorno ai 9 milioni di euro.

Una cifra sorprendentemente accessibile se rapportata al suo curriculum e che avrebbe spinto Juventus, Inter e Milan a mettersi in osservazione, in vista di una possibile offensiva estiva.

Juventus e Inter osservano: serve esperienza dietro

La Juventus guarda ad Aké come possibile rinforzo per una difesa che potrebbe cambiare profondamente volto. Il futuro di Federico Gatti e Gleison Bremer resta infatti tutt’altro che definito: entrambi sono attenzionati da diversi club e, davanti a offerte importanti, la dirigenza bianconera potrebbe valutare una cessione. In questo scenario, l’arrivo di un profilo esperto e già abituato a giocare ad altissimi livelli rappresenterebbe una soluzione ideale.

Anche l’Inter segue la situazione con grande interesse.

Alla Pinetina si prepara infatti una mini rivoluzione difensiva: Francesco Acerbi e Stefan de Vrij sono entrambi vicini all’addio e la società nerazzurra ha bisogno di inserire almeno un centrale di affidabilità immediata. Aké, per caratteristiche tecniche e duttilità tattica, viene considerato un profilo perfetto per raccogliere questa eredità e garantire continuità al reparto.

Il Milan di Allegri cerca nuove soluzioni

Anche il Milan si è inserito nella corsa. La società rossonera, con Massimiliano Allegri in panchina, vorrebbe aggiungere nuove alternative a un reparto arretrato che necessita di maggiore profondità e solidità. L’idea è quella di affiancare ai titolari un difensore pronto, capace di garantire rendimento immediato senza bisogno di lunghi tempi di adattamento.

Aké risponde perfettamente a questo identikit. La sua esperienza in Premier League, la capacità di giocare sia da centrale puro che da braccetto di sinistra e la personalità internazionale lo rendono un’opzione molto appetibile.