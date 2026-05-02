Il tecnico Luciano Spalletti ha fornito aggiornamenti sulle condizioni di Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic, intervenendo in conferenza stampa a Torino. Riguardo al giovane talento turco, Spalletti ha spiegato che Yildiz è pienamente consapevole della sua importanza per la squadra e che la sua presenza in campo è desiderata. Il calciatore ha affrontato una lieve infiammazione, una condizione che richiede una gestione oculata per monitorarne l'evoluzione. Tuttavia, negli ultimi allenamenti, Yildiz ha mostrato progressi molto positivi, dimostrando un netto miglioramento.

Spalletti ha inoltre aggiunto che il giocatore non avverte alcun dolore, eliminando così ogni dubbio sulla sua partecipazione alle prossime partite. Il tecnico ha elogiato l'atteggiamento di Yildiz anche fuori dal campo, sottolineando la sua disponibilità a fermarsi con i tifosi per fotografie e autografi, un gesto che compie con autentica felicità e senza alcuna noia. Spalletti ha concluso definendo Yildiz un vero e proprio campione, esprimendo la sua fortuna nel poterlo allenare.

Le condizioni di Dusan Vlahovic

Per quanto concerne l'attaccante Dusan Vlahovic, Luciano Spalletti ha dichiarato che il giocatore si sta allenando con grande entusiasmo. Anche Vlahovic è consapevole del suo ruolo cruciale e di quanto potrà essere utile alla squadra nelle gare conclusive della stagione.

Sebbene abbia affrontato un infortunio significativo, la sua disponibilità è un fattore fondamentale, e le tempistiche per il suo pieno rientro saranno valutate attentamente nei prossimi giorni.

Il ruolo e il valore di Kenan Yildiz

In un'occasione precedente, dopo la vittoria per 1-0 contro l'Udinese, Spalletti aveva già evidenziato l'importanza di Yildiz nel sistema di gioco della squadra. Il tecnico aveva sottolineato come il giovane debba sempre decidere autonomamente le proprie azioni e avere la palla davanti all'avversario per esprimere al meglio il suo potenziale. Aveva anche osservato che schierarlo come centravanti puro potrebbe rendergli le cose più complicate in campo.

Il giovane turco è ampiamente riconosciuto come un elemento di grande pregio all'interno della rosa bianconera. È spesso descritto come la pietra più luccicante e un vero e proprio gioiello fuori categoria, a testimonianza del suo immenso valore e del suo brillante potenziale futuro nel panorama calcistico.