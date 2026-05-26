Le elezioni per la presidenza dell'Associazione Italiana Arbitri (Aia) non potranno svolgersi prima dell'inizio della prossima stagione sportiva. Questa importante comunicazione è stata fornita da Francesco Massini, attuale vicepresidente vicario dell'Aia, in occasione del Consiglio federale della FIGC. Massini ha chiarito che lo slittamento delle votazioni è una conseguenza diretta della necessità di rispettare i tempi tecnici previsti dal regolamento. Nello specifico, "sono necessari novanta giorni dalla decadenza del presidente Zappi, insieme alla nomina dei delegati che eleggeranno il nuovo numero uno".

Di conseguenza, l'appuntamento con le urne è rinviato a dopo l'estate. Durante questo periodo transitorio, la gestione tecnica e amministrativa dell'associazione sarà affidata allo stesso Massini e al comitato nazionale, garantendo la piena osservanza delle normative vigenti.

Un aspetto fondamentale emerso è il parere negativo espresso dal Collegio di Garanzia presso il Coni in merito a un possibile commissariamento dell'Aia. Massini ha sottolineato che, sulla base di tale parere, l'associazione continuerà a operare in regime di ordinaria amministrazione. Questo significa che l'Aia manterrà la sua piena funzionalità fino all'avvio della prossima stagione agonistica, predisponendo nel contempo tutte le procedure necessarie per le future elezioni.

"Il parere chiarisce che non è necessario un commissariamento: l’Aia resta nelle condizioni di operare secondo i regolamenti", ha ribadito con fermezza il vicepresidente vicario, rassicurando sulla continuità operativa dell'organo arbitrale nonostante l'attuale assenza di un presidente eletto.

Il ruolo del Collegio di Garanzia e la gestione transitoria

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha dunque formalmente espresso un parere contrario all'ipotesi di commissariamento dell'Aia, una decisione che ha un peso significativo. Il Collegio ha ritenuto che l'associazione sia pienamente in grado di proseguire le proprie attività istituzionali e operative. Questa capacità è garantita dalla presenza e dall'efficace operato del vicepresidente vicario Francesco Massini e del Comitato Nazionale.

La decadenza di Antonio Zappi dalla presidenza, avvenuta a seguito di una squalifica, non ha pertanto creato le condizioni o i presupposti giuridici per l'insediamento di un commissario esterno. La gestione ordinaria dell'Aia è quindi saldamente affidata a Massini, il quale avrà il compito primario di avviare e supervisionare l'intero percorso elettorale che condurrà alla scelta del nuovo presidente, assicurando trasparenza e rispetto delle procedure.

Contesto elettorale e la posizione della FIGC

In precedenza, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) aveva richiesto al Collegio di Garanzia del Coni un parere specifico sulla possibilità di nominare un commissario per l'Aia, proprio in seguito alla decadenza di Zappi.

Tuttavia, il Collegio ha stabilito in maniera inequivocabile che non sussistono le condizioni necessarie per l'adozione di tale misura straordinaria. È stato inoltre chiarito che nemmeno le imminenti dimissioni del presidente federale Gravina avranno alcuna incidenza sulla gestione dell'associazione arbitri, che manterrà la sua piena operatività e autonomia. Le nuove elezioni dell'Aia saranno pertanto organizzate e gestite sotto la guida di Massini, sebbene i tempi precisi per lo svolgimento delle votazioni siano ancora da definire. Parallelamente, la guida della FIGC passerà a un nuovo presidente, la cui elezione è attesa a breve, completando un importante ciclo di rinnovamento per il calcio italiano.