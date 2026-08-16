Francesco Massini, attuale vicepresidente vicario dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA), ha ufficialmente annunciato la sua candidatura alla presidenza dell’AIA. La sua proposta si fonda su un programma articolato che mira a ridefinire il futuro dell'Associazione, ponendo l'accento su riforme e una gestione più moderna. Le elezioni per la nuova presidenza sono in programma per il prossimo 10 ottobre, in concomitanza con l'assemblea generale.

Gli obiettivi del programma di Massini

Massini ha delineato con chiarezza i pilastri della sua visione per l'AIA.

Tra gli obiettivi principali figurano l'autonomia economica dell'Associazione, la professionalizzazione degli arbitri di vertice, l'introduzione di riforme regolamentari mirate, il rafforzamento della centralità delle Sezioni e l'implementazione di una governance moderna, caratterizzata da trasparenza, partecipazione e maggiore vicinanza agli associati.

Il candidato ha sottolineato che il suo progetto non intende promuovere “rivoluzioni”, ma piuttosto costruire un'evoluzione concreta e coraggiosa. L'intento è quello di consolidare gli elementi che hanno dimostrato efficacia, correggere le aree suscettibili di miglioramento e avere il coraggio di modificare ciò che non ha prodotto i risultati attesi.

Rivolgendosi direttamente ai colleghi arbitri, Massini ha evidenziato il valore intrinseco del lavoro, della competenza e della capacità di superare gli ostacoli senza cercare scorciatoie. In quest'ottica, l'obiettivo è edificare un'Associazione più forte, più moderna e più coesa, dove ogni associato possa sentirsi pienamente parte di un progetto comune e condiviso.

Unità e la squadra per il futuro dell'AIA

Un punto cardine della proposta di Massini è l'unità dell'AIA. Ha precisato che “unità non significa uniformità”, ma piuttosto la capacità di riconoscersi in valori comuni, di instaurare un ascolto reciproco e di collaborare attivamente. Questa unità è considerata l'architrave su cui si fondano l'autonomia e l'indipendenza dell'Associazione, principi che Massini si impegna a difendere con determinazione.

Nei prossimi giorni, Massini ha annunciato che presenterà la squadra che lo affiancherà in questa sfida elettorale. Si tratterà di “donne e uomini” pronti a mettere a disposizione dell'Associazione energia, passione, esperienza, competenza e professionalità. L'obiettivo è formare una squadra capace di coniugare continuità e rinnovamento, valorizzando quanto di positivo è stato realizzato e guardando con ambizione alle sfide future.

Il contesto arbitrale e le sfide attuali

L'annuncio della candidatura di Massini si inserisce in un periodo che egli stesso ha definito “difficile” per il mondo arbitrale. In precedenza, Massini aveva già evidenziato la necessità impellente di rivedere i regolamenti arbitrali, auspicando una collaborazione costruttiva con la Federazione.

In quel frangente, aveva anche confermato la nomina di Daniele Orsato a responsabile della CAN A e B, ribadendo l'importanza di mantenere una chiara distinzione tra gli aspetti tecnici e quelli politici all'interno dell'AIA.