San Siro si prepara a vivere una di quelle notti che restano impresse nella memoria di una stagione. Il Milan di Massimiliano Allegri ospita l'Atalanta in una sfida che vale molto più dei tre punti in palio: vale la Champions League, vale il futuro europeo del club, vale la credibilità di un gruppo che nelle ultime settimane ha perso certezze, risultati e buona parte della fiducia del proprio pubblico. La 36ª giornata di Serie A porta a Milano una partita che il Milan non può permettersi di sbagliare, pena ritrovarsi nell'ultimo scorcio di campionato con il fiato sul collo di Juventus, Roma e Como.

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Il problema è che la vigilia non è andata come sperato. Nella mattinata di oggi, durante la rifinitura a Milanello, Pulisic ha accusato un fastidio muscolare al gluteo che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca. Niente convocazione, niente San Siro. Per l'attaccante americano si tratta dell'ennesimo episodio negativo di un 2026 che non gli ha regalato praticamente nulla: zero gol, un solo assist in diciassette presenze e ora questo stop dell'ultimo minuto proprio nella partita più importante. Gli esami strumentali nei prossimi giorni chiariranno l'entità del problema, ma la sua presenza nella trasferta di Genoa la settimana prossima è già in dubbio.

Allegri spera almeno di recuperarlo per l'ultima giornata casalinga contro il Cagliari. L'assenza di Capitan America ha costretto il tecnico livornese a rimescolare le carte in attacco. Leão, che nelle intenzioni originali avrebbe dovuto accomodarsi in panchina, si ritrova proiettato dal primo minuto al fianco di Santiago Giménez. Una coppia che sulla carta ha tutto per fare male, e che il Milan spera possa sbloccarsi proprio stasera, dopo settimane in cui il gol è diventato un oggetto misterioso. Una sola rete nelle ultime sei uscite di campionato, quattro punti raccolti in altrettante partite: numeri che raccontano una squadra in difficoltà, lontana dalla versione migliore di sé stessa. Allegri in conferenza stampa ha però scelto la strada della lucidità: il destino è ancora nelle mani del Milan, e novanta minuti sono più che sufficienti per ribaltare qualsiasi prospettiva.

La classifica parla chiaro. Il Milan è quarto a 67 punti, tallonato dalla Juventus che ieri sera ha superato il Lecce portandosi a 68 e scavalcando i rossoneri. Roma e Como seguono rispettivamente a 64 e 62, e il margine che separa il Milan dalla zona pericolosa è sottile come non mai. In questo contesto, ogni punto perso rischia di avere conseguenze dirette e immediate. Sul piano tattico il Milan si affida al consueto 3-5-2. In difesa De Winter occupa la posizione che era di Tomori, squalificato dopo il rosso rimediato a Reggio Emilia, completando il terzetto con Gabbia e Pavlovic. A centrocampo Allegri rilancia Loftus-Cheek dal primo minuto, con Ricci in cabina di regia e Rabiot a completare la linea mediana.

Sulle fasce spazio a Saelemaekers a destra e Bartesaghi a sinistra. Davanti, come detto, tocca a Leão e Giménez trascinare il Milan verso i tre punti. Occhio ai diffidati: Fofana, Saelemaekers, Leão, Estupiñán e Athekame rischiano di saltare la prossima giornata in caso di ammonizione.

L'Atalanta arriva a San Siro in una situazione di classifica che le toglie pressione ma non motivazioni. Palladino sa che la Champions è ormai irraggiungibile, ma il settimo posto vale la Conference League, a patto che l'Inter vinca la Coppa Italia. Un obiettivo concreto, che la Dea vuole difendere con quattro punti di vantaggio sulla Lazio. Il tecnico bergamasco riporta la squadra al 3-4-2-1: De Ketelaere e Raspadori agiranno sulla trequarti alle spalle dell'unica punta, con il ballottaggio tra Krstović e Scamacca ancora aperto fino all'ultimo.

In mezzo al campo la diga De Roon-Ederson, sugli esterni Bellanova a destra e Zappacosta a sinistra. In difesa resta da sciogliere il duello tra Djimsiti e Hien per una maglia da titolare, con Ahanor e Scalvini certi del posto. Tra i diffidati orobici figurano De Ketelaere, Djimsiti, Hien e lo stesso Palladino.

Alla vigilia il tecnico dell'Atalanta ha parlato con rispetto e determinazione: una squadra che non ha nulla da perdere è spesso la più pericolosa da affrontare, e il Milan dovrà tenerne conto fin dal primo pallone. La Dea può permettersi di giocare a viso aperto, senza il peso specifico di una posta in gioco esistenziale, e quella libertà potrebbe rivelarsi un vantaggio tutt'altro che trascurabile.

La sfida di San Siro è stata affidata a Luca Zufferli, giovane fischietto della sezione di Udine. A completare la squadra arbitrale i guardalinee Dei Giudici e Rossi C., il quarto ufficiale Fourneau. Dalla sala VAR di Lissone ci sarà Di Paolo con Mariani nel ruolo di AVAR.

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Dall'altra parte c'è un'Atalanta che non se la passa meglio. I soli due punti nelle ultime quattro partite hanno di fatto escluso la squadra di Palladino dalla corsa alla Champions. Il settimo posto da difendere vale, in caso di vittoria dell'Inter in Coppa Italia, il biglietto per la Conference League.

Una competizione minore, ma pur sempre un traguardo da non sprecare. Palladino torna al classico 3-4-2-1, con De Ketelaere e Raspadori alle spalle dell'unica punta, con il ballottaggio tra Scamacca e Krstović al centro dell'attacco. Sugli esterni è confermata la coppia Bellanova-Zappacosta, mentre in mezzo agiscono De Roon ed Ederson. In difesa va sciolto il nodo tra Hien e Djimsiti. Nessuno squalificato per gli orobici, mentre in diffida ci sono De Ketelaere, Djimsiti, Hien e lo stesso Palladino.

Il tecnico bergamasco ha scelto parole di rispetto alla vigilia: "Il Milan è una squadra di qualità e ha un grande allenatore, che sa risollevare il gruppo nei momenti di difficoltà. Noi dovremo essere bravi a giocarci questa partita a viso aperto, per consolidare il settimo posto." La Dea non ha nulla da perdere e può giocare con quella leggerezza che, in certe circostanze, si rivela un'arma letale per il Milan.

La sfida di San Siro è stata affidata a Luca Zufferli, giovane fischietto della sezione di Udine. A completare la squadra arbitrale i guardalinee Dei Giudici e Rossi C., il quarto ufficiale Fourneau. Dalla sala VAR di Lissone ci sarà Di Paolo con Mariani nel ruolo di AVAR.

Milan: i giocatori a disposizione di Allegri per la sfida contro la Dea

Portieri: Maignan, Terracciano, Pittarella

Difensori: De Winter, Gabbia, Pavlovic, Odogu, Athekame

Centrocampisti: Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi, Fofana, Jashari, Estupiñán

Attaccanti: Leão, Giménez, Nkunku, Füllkrug

Atalanta: la squadra di Palladino che affronterà il Milan a San Siro

Portieri: Carnesecchi, Sportiello, F. Rossi

Difensori: Scalvini, Djimsiti, Ahanor, Hien, Kossounou, Kolašinac

Centrocampisti: Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta, Pašalić, Musah, Bakker, Zalewski

Trequartisti: De Ketelaere, Raspadori, Samardzic, Sulemana

Attaccanti: Krstović, Scamacca