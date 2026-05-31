Il Mondiale di calcio 2026 si preannuncia come uno degli eventi sportivi più attesi, con dieci stelle internazionali pronte a lasciare il segno sui campi di Stati Uniti, Canada e Messico. Da Erling Haaland a Lionel Messi, i campioni attesi protagonisti, tra affermati e giovani talenti.

Le stelle del Mondiale 2026

Spicca Erling Haaland, attaccante norvegese del Manchester City. A venticinque anni, vanta numerosi trofei e il titolo di capocannoniere. Con 49 presenze e 55 reti in nazionale, cerca la consacrazione internazionale. Harry Kane, capitano dell’Inghilterra e reduce da una stagione di successi con il Bayern Monaco, arriva per riscattare l’errore dal dischetto che nel 2022 costò l’eliminazione ai quarti contro la Francia.

Tra i fuoriclasse africani figurano Sadio Mané, punto di riferimento per il Senegal; Mohamed Salah guiderà l’Egitto per un segno indelebile. Tra i giovani, Lamine Yamal, ala destra del Barcellona, è già protagonista nel calcio internazionale, al suo primo Mondiale in Spagna.

Campioni e nuove promesse

Kylian Mbappé, vincitore di un Mondiale con la Francia e reduce da una stagione da protagonista al Real Madrid, è una delle principali minacce offensive. Lionel Messi, alla sua sesta partecipazione, guida l’Argentina campione del mondo in carica, incarna carisma e leadership. Jamal Musiala, talento tedesco del Bayern Monaco, motore della Germania multietnica. Cristiano Ronaldo, con la chiamata a Usa-Canada-Messico, raggiunge la sesta presenza iridata, un traguardo condiviso solo con Messi.

Vinicius Junior, punta del Real Madrid, è chiamato a replicare i successi ottenuti con il club anche con la maglia del Brasile. Completano la lista Jude Bellingham e Julián Álvarez, attesi protagonisti per le loro prestazioni decisive.

Numeri e aspettative del torneo

Il Mondiale 2026 sarà il più grande di sempre, con 104 partite e 48 squadre partecipanti. Mbappé è tra i favoriti per il titolo di capocannoniere, mentre Lamine Yamal potrebbe vivere un’edizione storica da protagonista assoluto. Messi e Ronaldo, alla loro ultima apparizione mondiale, aggiungono un valore emotivo unico alla competizione. Giovani come Musiala e veterani come Kane e Salah garantiscono esperienza e talento, promettendo spettacolo ed emozioni.