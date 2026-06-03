Flavio Cobolli è sceso in campo oggi, 3 giugno, nei quarti di finale del Roland Garros, affrontando il canadese Félix Auger-Aliassime. L'azzurro ha iniziato con grande determinazione, riuscendo a conquistare il primo set e portandosi così in vantaggio per 1-0. Questa prestazione lo proietta verso una storica qualificazione alle semifinali del prestigioso torneo parigino, dove il suo prossimo avversario sarebbe il vincitore del derby italiano tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi.

Il percorso di Cobolli al Roland Garros

Il confronto tra Cobolli e Auger-Aliassime si sta svolgendo sul campo centrale Philippe-Chatrier, uno dei palcoscenici più importanti del tennis mondiale.

Cobolli ha dimostrato fin da subito una notevole lucidità nei momenti chiave, strappando il servizio al canadese e consolidando il proprio vantaggio nel set inaugurale. La sua capacità di capitalizzare le occasioni si è rivelata cruciale per guadagnare un importante margine di sicurezza.

Una giornata memorabile per il tennis italiano

Questa giornata segna un traguardo storico per il tennis italiano. Per la prima volta nell'era Open, ben tre atleti azzurri – Cobolli, Berrettini e Arnaldi – hanno raggiunto i quarti di finale di un torneo del Grande Slam. Questo risultato garantisce che almeno uno di loro accederà alle semifinali, grazie all'incontro diretto tra Berrettini e Arnaldi, in programma in serata.

Cobolli, con la sua eccezionale performance, ha l'opportunità di unirsi a questo successo collettivo, consolidando ulteriormente la presenza italiana ai vertici del tennis internazionale.

Dettagli del match e precedenti

Il cammino di Flavio Cobolli verso i quarti di finale è stato caratterizzato da vittorie contro avversari come Pellegrino, Wu, Tien e Svajda. Dal canto suo, Félix Auger-Aliassime ha superato Altmaier, Burruchaga, Nakashima e Tabilo per raggiungere questa fase del torneo. L'incontro tra i due è il terzo in programma sul campo Philippe-Chatrier, con inizio previsto intorno alle ore 15. I precedenti tra Cobolli e Auger-Aliassime vedono l'italiano in vantaggio: Cobolli ha infatti vinto entrambi i confronti diretti, l'ultimo dei quali si è disputato al Masters 1000 del Canada nel 2024, conclusosi in due set a favore dell'azzurro.