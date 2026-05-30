In attesa dell'apertura del calciomercato estivo, gli allenatori stanno stilando la lista dei giocatori che vorrebbero allenare in vista della prossima stagione 2026/2027. La Juventus di Luciano Spalletti ha acceso i riflettori su Brahim Diaz, Kim e Mateta, mentre Chivu sogna di portare all'Inter il difensore portoghese Ruben Dias. Gasperini invece sogna Greenwood alla Roma.

Juve: la lista di Luciano Spalletti

Luciano Spalletti ha stilato una lista con i giocatori che vorrebbe alla Juve nella prossima stagione per affrontare al meglio le tre competizioni.

Tra i giocatori in cima alla lista del tecnico c'è Brahim Diaz del Real Madrid e l'ex giocatore del Napoli attualmente al Bayern Monaco Kim Min-Jae. In caso di mancato rinnovo di Vlahovic, la società bianconera ha messo nel mirino Mateta del Cristal Palace: l'attaccante di origini congolesi ha siglato 2 gol durante la finale di Conference League regalando così il trofeo al club inglese. Infine c'è un vero e proprio ritorno di fiamma con Kolo Muani: il PSG intende cedere il calciatore a titolo definitivo dopo la stagione in prestito al Tottenham.

Inter: Christian Chivu vorrebbe Ruben Dias

Per quanto i Campioni d'Italia e della Coppa Italia, Christian Chivu ha un sogno ovvero portare Ruben Dias all'Inter al posto di Bissek pronto a vestire la maglia del Bayern Monaco.

Il difensore portoghese è convinto che il suo ciclo al Manchester City sia giunto al capolinea. I Citizens hanno fissato il prezzo del cartellino a 50 milioni di euro, mentre i nerazzurri vorrebbero portare Ruben Dias con la stessa formula con cui hanno preso Akanji lo scorso anno, ovvero il prestito con diritto di riscatto.

Diversa la situazione per Solet: la società ha pensato per lui la formula con obbligo di riscatto per una cifra tra i 25-30 milioni, mentre al giocatore verrebbe fatto firmare un contratto da 2,5 milioni per 5 anni.

Occhi puntati anche su Kim (dove c'è la concorrenza della Juve) e Ibrahima Konaté: quest'ultimo lascerà il Liverpool a parametro 0, ma su di lui ci sono anche Chelsea e Bayern.

Calciomercato Roma: Gasperini vuole Greenwood in giallorosso

La Roma è tornata in Champions League e quindi Gasperini vuole una squadra all'altezza.

In cima alla lista del tecnico di Gugliasco c'è Mason Greenwood. Il 24enne arriva da una stagione strepitosa al Marsiglia, ma i club francese è chiamato a rispettare il settlement agreement. Dunque tale situazione potrebbe di fatto aiutare a portare l'attaccante inglese a Trigoria.